“El gobierno de la Ciudad tiene una postura belicosa hacia la docencia”

Eduardo López: «El jefe de Gobierno de la ciudad quiere castigar a los docentes»

Por Araceli Lacore

El secretario general de UTE-CETERA aseguró que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires genera «maltrato a la educación» y explicó que el paro convocado por los gremios docentes el jueves fue en respuesta a la disposición que traslada las jornadas de capacitación docente a los días sábado.

«El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta siempre va a priorizar una baldosa en vez de una escuela porque a las baldosas se las puede pisotear y a la educación no», sentenció el gremialista.

– ¿Cuál es el motivo del paro de hoy?

– El motivo es la decisión unilateral del gobierno de la Ciudad de recuperar el feriado nacional realizado ante el intento de magnicidio a la Vicepresidenta de la Nación. Ese “día perdido”, tal cual lo expresa el Jefe de gobierno, pasando la jornada de reflexión que se realiza un día hábil de la semana, a los días sábados. El nombre técnico de esta jornada es EMI (espacio de mejora institucional). En virtud del feriado es que el jefe de Gobierno de la ciudad quiere castigar a los docentes.

– ¿Cuáles son las medidas de fuerza además del paro?

– Realizar este paro junto a SADOP y CAMIT con actividades descentralizadas con el eje en la jornada laboral de lunes a viernes.

Paro y reclamo de los maestros contra el gobierno porteño https://t.co/aO2keZmFtd — Eduardo López (@eduardolopezute) September 23, 2022

– ¿La continuidad pedagógica y la presencialidad en el aula van de la mano?

– Puede ser en simultáneo. En muchas provincias se hace así. Ya se han asignado suplentes, rotando en las escuelas de manera tal que los docentes se capaciten en horario laboral y los alumnos tengan continuidad. En toda capacitación, el beneficio es para la educación. Esto es así en el Estatuto desde el año 1958.

– ¿De qué otra manera podrían llevarse a cabo las EMI sin que los chicos y chicas pierdan días de clase?

– Designando suplentes, llevando a los capacitadores a las escuelas. Sacando de la escuela al docente una semana y poniendo suplentes para que puedan capacitarse. En el Estatuto existe el año sabático que el gobierno debería financiar para la capacitación pero por supuesto no lo hace.

– ¿Han podido dialogar con la Ministra Acuña?

– Este año la ministra decidió no dialogar con los gremios. El Gobierno de la ciudad tiene una postura de mucha belicosidad hacia la docencia que es propia de los gobiernos de derecha. Los docentes no nos doblegamos, no nos vendemos ni nos pueden comprar. El gobierno de la ciudad siempre va a priorizar una baldosa en vez de una escuela porque a las baldosas se las puede pisotear y a la educación no. Este es el gobierno que armó la Gestapo antisindical y que dijo que a los sindicatos hay que sacrificarlos como a los caballos heridos. Hay todo un compendio de maltrato a la educación. Nosotros educamos a todos, creemos que el conocimiento es un derecho. Para nosotros las Malvinas son argentinas y no nos angustiamos con la historia. Todo eso va en contra de las políticas de la derecha en general. Del macrismo.