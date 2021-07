El Gobierno de la Provincia entregó 20 ambulancias a hospitales del interior

Están destinadas a Monte Quemado; Campo Gallo; Quimili; Nueva Esperanza; Añatuya; Pinto; Selva; Tintina; Suncho Corral; El Bobadal; Colonia Dora; El Charco; La Cañada; Sachayoj; Santos Lugares; Brea Pozo; Medellín; Guardia Escolta; El Mojón y San José del Boquerón.

El Gobierno de la Provincia entregó 20 ambulancias al Ministerio de Salud Provincial. La ceremonia estuvo encabezada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suarez, ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif y el subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti. También acompañó la directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray.

Las 20 ambulancias, marca Renault Kangoo, fueron distribuidas a distintos hospitales de ciudades del interior de la Provincia.

El acto, cumpliendo con los estrictos protocolos correspondientes por la pandemia del covid -19, se llevó a cabo en la explanada de casa de Gobierno, en donde las autoridades hicieron entrega de las llaves a cada uno de los directores de los hospitales que fueron beneficiados con la entrega de esta nueva herramienta, que será de vital importancia para continuar trabajando en conjunto en este tiempo de pandemia que le toca vivir a todo el País.

ambulancias

Los hospitales beneficiados con esta nueva entrega de ambulancias son de: Monte Quemado; Campo Gallo; Quimili; Nueva Esperanza; Añatuya; Pinto; Selva; Tintina; Suncho Corral; El Bobadal; Colonia Dora; El Charco; La Cañada; Sachayoj; Santos Lugares; Brea Pozo; Medellín; Guardia Escolta; El Mojón y San José del Boquerón.

Al finalizar la entrega, la Ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif y el Subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti destacaron la importancia de poder brindarles a las ciudades del interior herramientas para continuar trabajando y brindar la mejor atención de salud a cada uno de los santiagueños.

De esta manera, la ministra de Salud resaltó, “venimos sosteniendo una inversión muy fuerte desde el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, para la dotación de ambulancias. Ha sido una inversión importante pensando en la calidad de vida de la gente y también para asegurar derivaciones oportunas a lo largo de todo el territorio de la Provincia”, señaló Nassif y continuó “la decisión de nuestro Gobernador de la Provincia es dotar de herramientas al sistema de salud para cuidar vidas. Próximamente entregaremos nuevas ambulancias para acentuar un abordaje de mayor complejidad”.

En tanto, el subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti agregó, “nuestro provincia tiene concentraciones poblacionales en una alta ruralidad. Más en esta época de pandemias la persona muchas veces debe ser trasladada desde la posta sanitaria al hospital de tránsito, distrital o zonal según su complejidad. Esto es una herramienta que en esta pandemia es muy necesaria”.

“Agradecemos al Poder Ejecutivo siempre el apoyo –subrayó Monti- al Ministerio de Salud a través de la distribución y los directores de hospitales que puedan dar buen uso a estas herramientas que es muy importante”.

Testimonios

Director del Hospital de El Bobadal, Dr. Santiago Abalos, expresó “estamos muy satisfechos y atendiendo a las necesidades que tiene el interior el Gobernador se hizo eco de los requerimientos a nivel de ambulancia y decidió aportar con esto que para nosotros es algo indispensable cuando se trabaja en el interior para poder llegar con los traslados a los centros de mayores complejidad”.

“Esto será de gran importancia para seguir trabajando. Estoy muy agradecido al Gobernador, Dr. Gerardo Zamora que nos brinda esta unidad 0km que será de gran ayuda para la población”, destacó el Director.

Director del hospital de Monte Quemado, Dr. Mariano Vittal, “estamos muy contentos por poder sumar una ambulancia más al hospital de Monte Quemado. Será de gran ayuda para seguir trabajando. Muy agradecido al Gobernador de la Provincia, es una herramienta que hacía mucha falta para poder trasladar a nuestra población tanto a capital como banda”.

Director del Hospital de Suncho Corral, Dr. Walter Galván, “estoy totalmente agradecido al Gobernador de la Provincia y a todas las autoridades que nos representan a nivel de salud. Es una herramienta más, pero no nos olvidemos que en salud la primera herramienta es la humana y esto es un medio por el cual nosotros podemos hacer intervenciones oportunas en lugares de mayor complejidad. No solo se trata de traslados de pacientes hacia capital –agregó- sino de los pacientes del interior de la provincia que muchas veces demandan atención, y no tienen medios de movilidad, entonces podemos acercarlos hasta nosotros y hacer la asistencia de manera oportuna”, resaltó.

En otro orden, el director del Hospital de Suncho Corral hizo una breve referencia de la situación que vive actualmente la ciudad, “lamentablemente no está en el ánimo nuestro que estas cosas sucedan, como un aislamiento. Lamentablemente el ascenso del número de casos fue estrepitosamente hacia arriba, con positivos en un alto porcentaje lo cual nos llevó hacer un rastrillaje, y en base a eso, nuestras autoridades a nivel provincial tomaron la decisión de manera oportuna y muy necesaria para la comunidad”, concluyó el titular del hospital.