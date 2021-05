El Gobierno de La Rioja entregó camiones recolectores de residuos cero kilómetro para el Municipio de Capital

Luego del acto protocolar organizado por el Gobierno Provincial por el 430 aniversario de la Fundación de La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela le hizo entrega a la municipalidad del Departamento Capital, en la figura de su viceintendente Guillermo Galván de tres camiones cero kilómetro para la recolección de residuos.

En la ocasión, Quintela indicó que este es nuevo aniversario de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, 430 años, y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todas y todos los riojanos, a la Intendenta como jefa de la ciudad, al viceintendente, al cuerpo de concejales, a las y los directivos y funcionarios del Gobierno Municipal que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad”. Asimismo expresó: “Hoy quisimos está presentes a través de la entrega de tres camiones recolectores de residuos, cero kilómetro, como un gesto hacia los Municipios, conocedores de que no pasan por un buen momento y de que tienen serías dificultades para dar cumplimiento a los servicios esenciales así qué mejor que entregarles en este aniversario una herramienta de trabajo que sea puesta al servicio de la comunidad” y agregó que además “esto les permitirá ahorrar el dinero que hoy se está gastando en el alquiler de camiones”. Adelantó que entre julio y agosto odrían llegar nuevas unidades para la recolección de residuos las que, en un acto único, se entregarían al resto de los Municipios. En otro orden de cosas, volvió a referirse a la Reforma Constitucional sobre lo que afirmó que todo lo que se presente será pensado en beneficio de las y los riojanos. Al mismo tiempo que señaló que la oposición será convocada. También se refirió a la situación sanitaria de la Provincia sobre la que mostró preocupación por el aumento de casos registrados los últimos días y el agotamiento manifestado por quienes están en la primera fila de asistencia. “Es importante saber que no hay un lugar específico de contagio sino que esto se da cuando la gente circula. Necesitamos cuidarnos y por eso estamos viendo si entre todos los gobernadores tomamos una decisión conjunta para evitar más aumentos de casos, conocedores de los problemas graves que estamos teniendo en nuestras provincias” , reflexionó. Por su parte el viceintendente Guillermo Galván dejó su agradecimiento en nombre de la Intendenta y de los vecinos y contó que “el Municipio tiene el equipamiento de ocho camiones con un camión auxiliar y con eso recogemos la basura a más de 220 mil riojanos por lo que estos tres camiones van a ayudar muchísimo en esa recolección, en tener un ambiente más amigable y darle seguridad laboral a los trabajadores. Sin duda esto ayudará a que nuestra ciudad tenga menos basura”. En tanto que la secretaria de Gobierno del Municipio de Capital, Teresita Luna, se mostró agradecida “de este aporte que hace el Gobierno Provincial” y sostuvo que “si bien avanzamos mucho en el tema de la recolección de basura, esto viene a cubrir una sentida necesidad”. Reconoció su sorpresa por la entrega de los camiones “estábamos ansiosos por saber ya que sabíamos que tenía un presente para el Municipio pero no nos esperábamos esto y estamos agradecidos”. Agregó que “siempre estamos hablando especialmente entre el viceintendente y el vicepresidente primero Carlos Machicote y hay un conocimiento de la realidad teniendo en cuenta su pasado en el Ejecutivo Municipal”. Diálogo y entendimiento A través de una carta, la intendenta de Capital, Inés Brizuela y Doria quien no pudo estar presente en el acto protocolar explicó que “ayer por la tarde un contacto estrecho dio positivo de Covid e inmediatamente me hice el testeo dando resultado negativo y habiéndole consultado al ministro de Salud, me sugirió tratamiento preventivo por unos días”. Mencionó que “en este aniversario quiero ratificar mi vocación al diálogo y el entendimiento. Construir un proyecto común de ciudad implica despojarnos de egoísmos y especulaciones políticas; respetar la institucionalidad diseñada en la Constitución; reconocernos en las diferencias, superar viejas antinomias por encima de cualquier otro interés, el bien común”.