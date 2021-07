El Gobierno de Peña Nieto gastó 32 millones de dólares para comprar el software de espionaje Pegasus – Télam

Enrique Pea Nieto, ex presidente de Mxico

La Unidad de Inteligencia Financiera de Mxico inform que el anterior Gobierno de Enrique Pea Nieto compr el software Pegasus para hacer espionaje telefnico, que fue utilizado contra el actual mandatario y su entorno, entre otras personas, por un valor total de 32 millones de dlares.

“Grupo Tech Bull contrat durante el ao 2014 con la Procuradura General de la Repblica, particularmente con Toms Zern de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigacin Criminal el software Pegasus, un malware para efectos del espionaje telefnico en un contrato de 32 millones de dlares, desarrollado por la empresa israel NSO Group, a la que termin transfirindose los recursos”, inform el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, Santiago Nieto, en una conferencia de prensa.

El actual mandatario, Andrs Manuel Lpez Obrador, asegur haber sido vctima del espionaje, pero descart presentar una demanda por el uso del software israel Pegasus en su contra.

“No voy a hacer ninguna demanda, ya esto es muy importante, esto contribuye ms que ir a un tribunal porque lo ms importante de todo es el cambio de mentalidad”, dijo en conferencia de prensa al sealar que lo sucedido “realmente es una vergenza, una prueba irrefutable”.

“Estbamos sometidos a un Gobierno autoritario, antidemocrtico, que violaba los derechos humanos. La poltica es un imperativo tico, por eso desapareci el Centro de Investigacin y Seguridad Nacional y lo que hay de Inteligencia tiene que ver con el combate del crimen, es para proteger a los ciudadanos, no para estar espiando a opositores, periodistas o dirigentes polticos”, agreg.

Lpez Obrador asegur que en su Gobierno ya no se espa a nadie, ni a periodistas ni a opositores, y sostuvo que es necesario que la gente sepa que el Gobierno utilizaba recursos pblicos para pagar programas de espionaje.

Una investigacin periodstica revel esta semana el escndalo de espionaje internacional con el software de la empresa israel, que incluye entre los escuchados al actual presidente de Mxico, Andrs Manuel Lpez Obrador, su familia y unas 50 personas de su entorno.

El mandatario especific que l mismo fue espiado durante varios aos.

“Ahora se da a conocer que tambin a mi esposa, a mis hijos… Hasta el mdico que me atiende, al cardilogo”, indic.

De la lista de 50.000 nmeros de telfonos celulares obtenidos por la investigacin, unos 15.000 perteneceran a mexicanos.

“Se espiaba a todos los dirigentes de oposicin, a periodistas y a muchsima gente. Cmo se espiaba? Tenan equipos sofisticados para escuchar las llamadas telefnicas, no slo de la persona que era el blanco sino de todo su entorno”, relat.

Desde la Fiscala General de la Repblica mexicana ya anunciaron que tiene debidamente probado un primer “caso judicializable” de la utilizacin del equipo Pegasus, segn reprodujo el medio local El Financiero.

La institucin an no aclar a quin de los espiados corresponde el caso, pero ya se sabe que en la lista de mexicanos se destacan Claudia Sheinbau, jefa de Gobierno de la Ciudad de Mxico; Roco Nahle, secretaria de Energa; Jess Ramrez Cuevas, coordinador de Comunicacin Social de la Presidencia de la Repblica, y Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente.

Incluso aparece un funcionario del Gobierno de Pea Nieto, el entonces comisionado de Seguridad, Manuel Mondragn y Kalb.