“El gobierno de Río Negro hace oído sordos a los reclamos de los trabajadores”

Los gremios que componen la CGT Regional Zona Atlántica de Río Negro criticaron la falta de diálogo del gobierno de Arabela Carreras y la ausencia de un plan de empleo en contexto de pandemia.

“Necesitamos que el gobierno provincial nos reciba para discutir la situación de los trabajadores”, aseguró Oscar Zapata, secretario general de la CGT regional.

El dirigente formuló duras declaraciones contra la gestión provincial durante su participación en el último Conversatorio de Mundo Gremial.

Zapata lidera la delegación Zona Andina de la provincia, que abarca a trabajadores de Río Colorado hasta Sierra Grande, pasando por Las Grutas y San Antonio Oeste.

Viedma, la capital provincial, es una de las localidades más afectadas por la pandemia con unos 20 trabajadores estatales afiliados a UPCN con serios problemas salariales.

“De la categoría 1 a la 9, cobran entre 30 y 35 mil pesos. No llegan ni a mitad de mes”, afirmó el sindicalista, también miembros de la mesa de conducción del gremio estatal, al quejarse de la falta de respuestas a los pedidos de audiencia para mejorar la situación de los empleados del sector público.

Sin paritarias y sin diálogo

Zapata denunció que “en Viedma los estatales no tenemos paritarias” y recordó que UPCN realizó un pedido ante el gobierno provincial que “hace oídos sordos a los reclamos”.

“Los estatales hemos perdido casi un 60% de poder adquisitivo y esto repercute en el sector privado ya que en la zona capitalina, la economía se mueve por el trabajador estatal”.

En ese marco, la CGT pidió audiencias en “varias oportunidades” para manifestarle la situación de los trabajadores y “no hemos tenido respuesta”.

Además del reclamo salarial, los sindicatos buscan plantear la necesidad de congelar tarifas y generar un acuerdo de precios.

Covid-19: Un sistema de salud “saturado”

La central obrera pidió ser incorporados al Comité de Crisis Sanitaria convocado por el gobierno. “Hasta el día de hoy no sabemos quiénes los integran, entendemos que el movimiento obrero debe estar incorporado, tenemos mucho para aportar”.

“El ministro de salud no aparece en ningún lado, no apareció en ningún momento, no planificó nada. No le hemos escuchado la voz. Estamos en una situación muy, pero muy, compleja”, afirmó.

Empleo, una de las principales preocupaciones de CGT

La falta de respuesta de los funcionarios repercute en todas las áreas de gobierno. En Trabajo, la CGT denunció una falta de “política de empleo” en el contexto de pandemia.

“La crisis no solo pasa por el coronavirus, acá hay una crisis económica, del trabajo y de vivienda, con un Estado ausente,

no hay comunicación cierta del gobierno provincial hacia los ciudadanos”, se quejó Zapata.

Y concluyó: “Desde 1973 no existió nunca más una política de estado con respecto salud en la provincia, ni tampoco con respecto a la vivienda ni a traer industrias y generar fuentes de trabajo. Y también hay una crisis dirigencial con dirigentes que no sienten la causa, que solo miran para ellos”.

Para finalizar, insistió en una reunión con la gobernadora Carraras: “Necesitamos una reforma económica, política y social, y estamos esperanzados con el nuevo gobierno nacional. Tenemos que estar preparados para asumir la responsabilidad de la pospandemia para cuidar los puestos de trabajo, y eso le estamos pidiendo al gobierno provincial, la participación del movimiento obrero para discutir estas cosas, no hemos tenidos respuesta, hacen oídos soros, es lamentable”.