El Gobierno denunció al ex mano derecha de Patricia Bullrich por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado

La denuncia fue presentada por Jonatan Firun, Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, del ministerio que conduce Sabina Frederic.

La presentación apunta a Pablo Noceti, ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Otero ex Director de Gendarmería Nacional Argentina y al Comandante General Ernesto Oscar Robino ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina.

El Gobierno acusó a los ex funcionarios por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público. Según la denuncia, Noceti, Otero y Robino ordenaron a la Gendarmería Nacional el despeje de la Ruta Nacional 40 cuando no se daban las condiciones para llevarlo a cabo, pasaron por encima de la justicia y encubrieron a los 30 agentes y a sus jefes involucrados en la represión llevada a cabo después de que un grupo de hombres mapuches y Maldonado que cortaban el camino ya habían levantado el piquete.

La denuncia se basó en un informe de 600 páginas que las nuevas autoridades de Gendarmería Nacional le presentaron días atrás a Frederic, tras revisar el manejo que la propia fuerza había hecho.

NOTA EN DESARROLLO