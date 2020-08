El Gobierno dominicano asegura no tener información sobre el rey Juan Carlos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana asegura carecer de información “oficial” sobre el rey emérito Juan Carlos de Borbón, pese a que podría estar el el país. Así lo dijo el portavoz de la Cancillería, César Duvernay.

Por su parte, la Dirección General de Migración (DGM) no tiene registro de que haya entrado al país en los últimos días, aunque un portavoz aclaró que eso no significa necesariamente que Juan Carlos I no se encuentre allí.

Por otro lado, un portavoz de Casa de Campo, el complejo de lujo de los hermanos Fanjul, también afirmó que no tiene información sobre la presencia del exmonarca y tildó estas informaciones como “suposiciones de la prensa española”.

La cadena de noticias dominicana CDN aseguró que el rey emérito no se encuentra aún en el país, aunque indicó que se están realizando preparativos en Casa de Campo para recibirlo. Según CDN, que cita fuentes de la dirección de la urbanización, se alojará allí.

Los registros aeroportuarios dan cuenta de que el rey emérito visitó República Dominicana por última vez entre el 28 de febrero y 2 de marzo pasados. La Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana no tiene registro de que el rey emérito Juan Carlos I haya entrado al país en los últimos días.

En cuanto a Portugal, “fuentes oficiales” citadas por la Agencia Efe aseveran que el rey Juan Carlos no se encuentra en el país, por lo que se descarta la posibilidad de que ahora se haya trasladado a vivir a Estoril, como también se ha especulado en las últimas horas.