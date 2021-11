“El Gobierno es el principal responsable de que no funcione de la Ley de Alquileres” – NCN

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky afirmó que el gobierno de Alberto Fernández “es el principal responsable de que no funcione” la Ley de Alquileres, que según él fracasó por “una conjunción de factores”. Señaló que la normativa “entró en vigencia del 1º de julio del año pasado, en el marco de la pandemia, cuando el Gobierno había congelado los precios de los alquileres y prohibido los desalojos”, por lo que “a partir de ahí quedó desvirtuada”

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, resaltó que “el principal problema que tiene la ley hoy es el problema de la actualización”, debido a la “altísima inflación”. Dijo que “con una inflación que en alimentos supera el 70%, esto se ve reflejado por supuesto”. “Lamentablemente, los alquileres van a seguir aumentando con o sin ley porque tenemos una inflación galopante producto de la falta de un plan económico de este gobierno”, enfatizó el dirigente de PRO.

El ex diputado nacional también reconoció: “Yo tengo que ser autocrítico y asumir lo que me toca, que no es todo, pero hay que reconocer que nos equivocamos. Hubo consideraciones que fallaron en el análisis, más allá de la buena fe que tuvimos”.

Lipovetzky aclaró que “la derogación lisa y llana no sería el mejor instrumento” porque “no creo que toda la ley esté mal”, por lo que “yo revisaría algunos aspectos y otros los mantendría”.