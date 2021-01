El Gobierno fijará pautas para la restricción pero las medidas estarán a cargo de los gobernadores

Conferencia de prensa de Santiago Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el decreto que se publicará en las próximas horas “detalla cuáles son los indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción de circulación para bajar los contagios” de coronavirus.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti y el ministro de Turismo, Matías Lammens, el titular de la cartera de ministros dijo que el presidente Alberto Fernández y los gobernadores “determinaron una serie de indicadores que son los que expresan el riesgo epidemiológico en algunas zonas” del país.

Cafiero explicó además que “quienes deben aplicar las medidas” para mitigar la propagación del coronavirus ante el actual escenario de incremento de contagios “son las autoridades provinciales y locales”, quienes -indicó- pueden “avanzar en medidas que restrinjan la circulación y las actividades nocturnas”.

“Hay zonas donde están creciendo los contagios. En Mar del Plata y Pinamar, en la provincia de Santa Fe y en Córdoba. Cada provincia pueden ir adaptando sus medidas“, dijo.

Por su parte, Vizzotti, remarcó que se está atravesando “un momento muy relevante” en el país y en el mundo en relación al aumento de casos de coronavirus, y destacó que acciones como la restricción de las actividades nocturnas “pueden impactar positivamente en ralentizar el aumento de casos”.

“De esta manera, podemos captar a las personas con condiciones de riesgo para que reciban la vacuna y así minimizar el impacto en la mortalidad”, indicó.