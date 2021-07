El gobierno impulsa la presencialidad para los estatales y ya habla de “modalidad predominante”

Tras dejar atrás el pico de la segunda ola de coronavirus, el gobierno tiene decidido a volver a impulsar la presencialidad en las oficinas públicas que, pandemia mediante, se vaciaron como medida de prevención para evitar los contagios y así miles de estatales vienen desempeñándose en el teletrabajo desde el año pasado.

Al menos el gremio estatal mayoritario, UPCN, comparte este diagnóstico y no pondrá reparos a la vuelta de los trabajadores a sus lugares de trabajo. Durante la semana, Andrés Rodríguez, titular del sindicato, dijo que “lo venimos impulsando hace un par de meses, pero vino la segunda ola. De cualquier manera nosotros ambicionamos de que con una vacunación mucho más masiva como tenemos ahora podamos volver a los lugares de trabajo. Es importantísimo que todo eso se recree, vamos a ser concretos: el trabajo a distancia no es efectivo”, reconoció y sostuvo a radio El Destape que “”no tenemos que cronificar la cuestión de no ir a trabajar.

Hace algunas semanas el ministerio de Trabajo, oficializó una resolución que instaba a aquellos trabajadores vacunados a volver a cumplir su tarea en sus oficinas. Al ser consultada sobre si se va exigir una mayor presencialidad a los trabajadores estatales, Ana Castellani, secretaria de Empleo y Gestión Pública de Jefatura de Gabinete, afirmó a este medio que “ sí, si se mantiene esta evolución favorable (de la pandemia) la presencialidad volverá a ser la modalidad predominante” y admitió que “estamos de acuerdo en eso con los gremios”.

El último viernes el Ejecutivo renovó las restricciones pero por cuatro semanas y, al mismo tiempo, flexibilizó el cupo de ingresos de argentinos desde el exterior. La merma en los contagios y el avance del plan de vacunación favorecerían “esta vuelta a la normalidad”.

El gobierno viene de negociar con Rodríguez el adelantamiento de la revisión paritaria para el próximo 19 de agosto. El acuerdo por la suba del 35% quedó a contramano de la nueva pauta del 45% que terminó de aceptar la Casa Rosada debido a la escalada inflacionaria del primer semestre del año. Ahora se discute si adelantar los plazos con un acortamiento de las cuotas, como sucedió con la enmienda al incremento del salario mínimo, vital y móvil, o directamente ajustar el porcentaje al 45%. En clave electoral, el gobierno necesita que se cumpla la manda de que “los salarios le ganen a la inflación” para, así, gatillar el alicaído consumo interno.

Donde sí ya hubo acuerdo del Ejecutivo con los gremios estatales fue en la formalización de trabajadores contratados. Una fuente gremial consultada remarcó que “este año por lo menos unos 5 mil trabajadores de planta transitoria pasarán a planta permanente”. En Empleo Público, en tanto, pensaban en ir efectivizando “en tandas de 2 mil trabajadores” al mes hasta diciembre próximo.