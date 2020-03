El Gobierno informó que no se suspenderán las clases por el coronavirus – Télam

Gonzlez Garca: “hubo consenso en el no cierre de las escuelas”.

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión interministerial de seguimiento del coronavirus en el país, en la que hubo consenso en no cerrar los establecimientos educativos, ya que los estudiantes “no son un grupo vulnerable” y sería “riesgoso” que estén en la calle.

En la reunión, que se desarrolló en el salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y de la que participaron miembros del gabinete nacional, epidemiólogos e infectólogos y los gobernadores a través de videoconferencia, se analizó la evolución y las acciones de respuesta ante el incremento de los casos de coronavirus en el país.

“La medida que más consenso tuvo fue el no cierre de los establecimientos educativos”, ya que “no sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud” y “sería contraproducente”, dijo el ministro de Salud, Ginés González García, en una rueda de prensa al término del encuentro, para luego también señalar que tampoco está previsto la suspensión de clases en las universidades.

En ese sentido, precisó que la “estrategia es absolutamente rotunda de no continuar con las clases” cuando haya dentro del establecimiento educativo algún caso “confirmado” o “sospechoso”.

Ante el primer caso quedará suspendida toda la actividad en la escuela por 14 días, mientras que ante un caso sospechoso sólo quedará afectada por la suspensión el aula involucrada.

De la conferencia también participaron su par de Transporte, Mario Meoni; la jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile, y el infectólogo Eduardo López.

La reunión en Casa de Gobierno se realizó previamente a la del Consejo Federal de Educación, que encabeza esta tarde el ministro de Educación, Nicolás Trotta, junto a sus pares de las 24 jurisdicciones, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores Universitarios Privados y referentes de los cinco sindicatos docentes nacionales para evaluar medidas.

“Los chicos no son un grupo vulnerable, pero también es cierto que cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos y, además, que los chicos estén en la calle implica un riesgo”, aseguró el ministro.

En la rueda de prensa, se difundieron además recomendaciones como “evitar el beso en la mejilla, el saludo de mano, disminuir la socialización del mate y tomar dos metros de distancia” para contener la propagación del coronavirus en el país, aseguró el infectólogo Eduardo López, quien además señaló que hay que “alentar fuertemente el distanciamiento social” en el marco de la una “etapa de contención en la que todavía está el país”.

“El otro dato que no es menor es el análisis y prepararnos para la carga asistencial que probablemente tenga esta pandemia, con lo cual la asignación de recursos financieros para la compra de respiradores y equipos de terapia intensiva ha sido muy fuerte. Este fue un consenso fuertemente solicitado por el grupo de expertos”, destacó el especialista, en sintonía con lo expresado por el ministro en relación a la partida asignada por el Presidente de 1.700 millones de pesos y los el crédito del Banco Mundial por otros 2 mil millones que se hará efectivo en “cuarenta y cincuenta días”.

Al justificar la decisión de no cerrar las escuelas, Gentile -por su parte- explicó que el coronavirus “no tiene libre circulación en la comunidad argentina y no se dio mortalidad en pediatría”, al tiempo que destacó que la escuela “es muy importante para generar tareas de prevención” entre docentes y alumnos para que también compartan las recomendaciones higiénicas en sus hogares.

“Esta es una situación dinámica. Hoy es esta; no quiere decir que a lo mejor en dos días, una semana, en quince días, pueda cambiar. No lo sabemos. Por eso las reuniones serán en forma sistemática porque vamos evaluando situaciones. Con el dinamismo, hoy no parece conducente el cerrar escuelas”, agregó la especialista, para luego enfatizar que la “gran fortaleza en este momento es el consenso” entre todas las jurisdicciones.

Por su parte, Meoni destacó que desde el Gobierno nacional se están “implementando todas las medidas de prevención necesarias en todos los medios de transporte del país” y precisó que “el mayor impacto es en las aerolíneas”.

El ministro señaló, sobre la suspensión de los vuelos que provengan desde las zonas afectadas por 30 días, comenzará a regir a partir del próximo martes y que hasta el lunes inclusive van a estar “operando y volando las aerolíneas para el transporte” para que puedan regresar a sus países aquellos turistas que se encuentran en el país por las “aerolíneas de sus países” y que los “argentinos que se encuentran en el exterior puedan volver en cualquier aerolínea” hasta ese mismo día.

“A partir del martes, esa exclusividad la va a tener Aerolíneas Argentinas con la que estamos estableciendo un plan de acción de vuelos a los destinos de Europa y Estados Unidos principalmente”, añadió, para luego destacar los trabajos de control sobre cada aeronave que llega a los aeropuertos argentinos, al igual que con las embarcaciones en los puertos.

El funcionario dijo además que si desde el Estado se entiende que si necesario que queden “pasajeros varados tanto en Argentina como en el resto del mundo, tomaremos esas medidas en el marco de las facultades extraordinarias” otorgadas por el DNU firmado por el Presidente.

Y agregó que desde su cartera se está “reforzando” en las terminales de ómnibus, trenes y subterráneos “medidas sanitarias” como con la disposición de alcohol en gel, puestos de higiene y acercando información correspondiente: “Es el cambio cultural lo que va a hacer que prevengamos la posibilidad de contagio”.