El gobierno insiste con mesas sectoriales por la suba en el precio del pan y en las carnes

Los datos de pobreza preocupan al gobierno, que no oculta que el fenómeno se vincula con el alza imparable de valores de los alimentos. Para atenuar el fenómeno, el Ejecutivo lanzó las mesas sectoriales devenidas del acuerdos de precios y salarios: este martes tuvo lugar un encuentro con representantes de la cadena de la harina y con la industria de las carnes no bovinas, con el objetivo de detectar de manera temprana los aumentos de costos para poder contener el alza del precio final de los productos.

La novedad es que esta mesa sectorial encabezada por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, no incluyó a sindicalistas del rubro, tal como había ocurrido con los encuentros del sector de la Alimentación y la Construcción. En el encuentro, con todo, se acordó continuar con estas reuniones para trabajar, en paralelo, una agenda que también permita mejorar el acceso de las empresas al financiamiento. Los representantes de la cadena productiva y de comercialización coincidieron en que “las mesas de diálogo son un instrumento fundamental para encontrar soluciones en conjunto y consensos para lograr el desarrollo de las cadenas de valor”.

“Era empresarial nomás para ver el tema precios de las cadenas y el abastecimiento y que ellos cuenten la realidad de cada eslabón”, explicó un vocero gubernamental consultado que estimó que los jefes gremiales serían convocados más adelante para continuar con “las reuniones de precios y salarios” cuya nueva cita, aún, no tiene fecha.

“Sabemos que estamos en una pandemia que elevó los precios de las commodities a nivel internacional. Por eso lo que queremos es alinear expectativas y trabajar en cadenas productivas más armónicas. El objetivo es ir convergiendo a una inflación a la baja. El año pasado logramos bajarla 20 puntos pero queremos continuar en esa dirección y para eso debemos seguir trabajando desde la macro y haciendo esta tarea de coordinación”, aseguró Kulfas.

El ministro agregó que el sentido de las mesas “es establecer prioridades en el corto plazo en materia de precios, conversar y saber cómo está la situación en cada cadena en costos, abastecimiento y acceso al financiamiento. Necesitamos ver dónde están los cuellos de botella para trabajar sobre ellos. Lo que buscamos es dialogar y generar acuerdos”.

Durante la reunión con la mesa del trigo, Basterra señaló que “hemos tenido algunas reuniones en su momento para acordar la disponibilidad de trigo local y poder ordenar la exportación, les hemos pedido a los exportadores que ajusten sus compromisos externos a los volúmenes que teníamos analizados y se viene cumpliendo, con lo cual internamente el trigo está disponible”.

Los funcionarios coincidieron con los empresarios en que sería deseable establecer un plan exportador que permita el crecimiento de la actividad, la diversificación de mercados y que logre mayores niveles de producción, pero que garantice precios y cantidad de materia prima disponible para el consumo interno. Hoy, en la reunión de gabinete económico, de hecho se anunció un nuevo régimen de fomento para las exportaciones.

A su turno, la secretaría de Comercio Interior, Paula Español, sostuvo que “es importante garantizar abastecimiento y precio. Hay que generar mecanismos para que no se vaya más producción de trigo de la que necesitamos en el mercado interno y que el proceso no sea perjudicial para ningún integrante de la cadena. Más allá de las particularidades del mercado internacional, si tenemos la cantidad suficiente de trigo para el abastecimiento doméstico, no debería haber ningún problema de especulación. El tema de precios y costos de los alimentos nos preocupa a todas y todos”.

Es que el valor del pan ha aumentado en los últimos meses acompañando la disparada de la inflación. En cuanto a los valores de los cortes de cerdo, aducen que las oscilaciones se produjeron por la menor cantidad de maíz disponible, un insumo vital para la producción.

En coincidencia con la cadena del maíz y el trigo, los productores e industriales avícolas y porcinos celebraron el encuentro y manifestaron la necesidad de mantener las mesas de trabajo para encontrar soluciones conjuntas a temas de financiamiento, inversión e infraestructura. Desde el sector porcino, el secretario de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y presidente de Paladini, Hugo Carassai formuló la necesidad de integrar “una mesa para revisar el negocio de los chacinados porque sabemos que podemos contribuir a la estabilidad de precios”.