El gobierno israelí podrá compartir nombres de los no vacunados con autoridades locales

El Gobierno pretende llegar al 16 de marzo con toda la poblacin adulta vacunada contra el coronavirus.

El parlamento de Israel aprob una ley que permite al gobierno compartir las identidades de las personas no vacunadas contra el coronavirus con autoridades locales, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad de quienes optan por no recibir la inmunizacin.

La medida otorga a los gobiernos locales y a ciertos funcionarios de los ministerios de Educacin y de Bienestar Social el derecho a recibir los nombres, direcciones y nmeros de telfono de ciudadanos no vacunados.

El objetivo de la medida, vlida por tres meses o hasta que se declare el fin de la pandemia, es “permitir que estos organismos alienten a las personas a vacunarse dirigindose personalmente a ellos”, argument el parlamento en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.

Israel, un pas de nueve millones de habitantes, administr al menos una dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el coronavirus, la nica aprobada en su territorio, a ms de 70% de su poblacin, afirm ayer el ministro de Salud, Yuli Edelstein.

Actualmente el pas est restringiendo el acceso a ciertos servicios, incluidos gimnasios y cenas en el interior, solo a los vacunados, lo que gener crticas sobre desigualdades ante quienes ejercen su derecho a no ser inoculados.

Durante el debate sobre la medida, el lder del partido laborista Merav Michaeli acus al primer ministro Benjamin Netanyahu de “negar a los ciudadanos su derecho a la privacidad de su informacin mdica”.

Por el contrario, Haim Katz, del partido Likud de Netanyahu, defendi la ley como un medio para promover la vacunacin.

“Me han preguntado qu hay de la privacidad de las personas: es la privacidad ms importante que la vida misma?“, dijo Katz a travs de un comunicado en el que resalta que la informacin no incluira nada ms all de la cuestin de si la persona fue vacunada o no.

En la misma lnea, el gobierno de Israel no descarta imponer nuevas restricciones contra la pandemia del coronavirus tras el carnaval judo, Purim, que se celebra al final de esta semana y que es habitual que rena a multitudes disfrazadas.

Al respecto, Netanyahu llam a “no repetir” los sucesos del anterior Purim.“Podemos estar contentos, disfrazarnos, pero debemos respetar las reglas. Es muy importante porque estamos al final de la pandemia”, expres el premier, segn recogi The Times Of Israel, segn la agencia Europa Press.

Asimismo, asegur que estima que las autoridades sanitarias habrn vacunado a todos los adultos para el 16 de marzo, casi una semana antes de las elecciones parlamentarias, lo que habilitara una reapertura completa para abril.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud sostuvieron que no conocan la intencin del primer ministro de revelar fechas de reapertura y que no tenan conocimiento del plan.

Hasta la fecha, prcticamente la mitad de los adultos israeles recibieron al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y ms de 3,1 millones las dos aplicaciones.

Desde el inicio de la pandemia, Israel registr 42.045 casos de la Covid-19 y 5.648 muertes.