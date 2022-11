El Gobierno le pide a Guzmán que «mantenga silencio» por «soberbio»

Axel Kicillof se sumó al coro de dirigentes del Frente de Todos que criticaron al exministro de Economía, Martín Guzmán, por sus dichos contra el diputado Máximo Kirchner y la renegociación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El fin de semana hubo respuestas de Sergio Massa, Gabriel Katopodis, Germán Martínez y Leopoldo Moreau.

Pocas cosas unifican al dividido oficialismo como la postura crítica contra el ex titular del Palacio de Hacienda que dejó su cargo de forma intempestiva el sábado 2 de julio.

Entrevistado por Alejandro Fantino en Neura, Guzmán se tomó una revancha pírrica contra Máximo Kirchner, uno de sus principales críticos mientras estuvo en el gobierno. «Máximo pedía un acuerdo a 40 años, que es algo que no es posible», sostuvo la semana pasada.

Más crítico, Guzmán agregó: «Lo que pasa es que la vicepresidenta, que es su madre, le da poder a alguien que no puede ejercerlo de forma responsable». Incluso llegó a calificarlo de «caprichoso».

Kicillof se refirió a estos dichos e incluso habló sobre la negociación con el FMI encabezada por Guzmán. “No me gustó nada, me pareció más bien lamentable”, disparó.

Axel Kicillof calificó de «lamentable» lo dicho por Martín Guzmán.

El gobernador bonaerense recordó la renuncia del ex titular de Economía y se refirió a los integrantes del Frente de Todos que calificaron como positivo el acuerdo con el organismo multilateral. “La salida de Guzmán fue un hecho que produjo una inestabilidad enorme, no se si voluntariamente o involuntariamente”, puso en tela de juicio.

«Este acuerdo es malo, pero se trató de decir y mostrar lo contrario, que era un muy buen acuerdo, pero la verdad que no”, criticó Kicillof en diálogo con Raúl Kollmann en Rayos X por Radio 10.

Martín Guzmán contraataca: rompió el silencio con fuertes críticas a Cristina y Máximo Kirchner

Críticas a Guzmán luego de sus dichos sobre Máximo Kirchner

Distintos integrantes del Frente de Todos se mostraron duros con las declaraciones de Martín Guzmán y le endilgaron falta de responsabilidad en sus dichos.

“Si el gobierno tuvo que levantar una cuesta, lo mejor es mantenerte en silencio y colaborar de la mejor manera. No entrar en la disputa política y la disputa pública”, le recriminó Sergio Massa, Ministro de Economía.

En la misma entrevista con Futurock, Massa relató una charla con ejecutivos del FMI que expusieron a Guzmán. “Cuando llega el acuerdo al Congreso el exministro plantea que si no lo aprobaba como él decía se caía el acuerdo. Pero tuve una reunión vía zoom con el equipo técnico del Fondo, para ver si era así, y ellos me dijeron que no, que era mentira», dijo.

Sergio Massa se sumó a las críticas contra Martín Guzmán.

Germán Martínez, jefe de la bancada del Frente de Todos en diputados, utilizó su cuenta de Twitter para responderle al economista. «Lamentablemente Martín Guzmán continúa eligiendo el camino de la imprudencia en sus actos y la soberbia en sus declaraciones«, escribió.

En la misma vía se manifestó el diputado Leopoldo Moreau: «Guzmán omite su responsabilidad o irresponsabilidad en llevar adelante una negociación con el FMI que resultó pésima. De entrada debió suspender los pagos de intereses y capital de la deuda hasta arribar a un acuerdo con una línea de vencimientos de más largo plazo, intereses más bajos y sin sobrecargos».

También lo acusó de «comerse casi 30 mil millones de superávit comercial» con las reservas de dólares del Banco Central «exhaustas» y le apuntó por la renegociación con el Fondo.

«No pierdo un segundo en este contrapunto. Me parecen declaraciones desafortunadas, porque hoy ya es un tema del pasado. Tenemos que mirar para adelante y ver cómo aportamos a resolver los problemas de la gente», también lo criticó Gabriel Katopodis, Ministro de Obras Públicas que formó parte del gabinete con Guzmán.

