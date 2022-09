El Gobierno nacional brinda un fuerte respaldo al Parlamento del Norte Grande

«Si al norte le va bien, a la Argentina le irá bien» expresó el jefe de Gabinete Juan Manzur durante su mensaje a los Vicegobernadores y a los 120 parlamentarios de las regiones NOA y NEA.

Con la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Dr. Juan Manzur y del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi en el recinto de sesiones, durante la mañana de este viernes se celebró en Catamarca la 48° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que recibió un «enérgico respaldo del Gobierno nacional a este ámbito de integración regional para acompañar el desarrollo del NOA y NEA argentino”.

Los vicegobernadores de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; La Rioja, Dra. María Florencia López (presidenta); Tucumán, Sergio Francisco Mansilla; de Jujuy, Carlos Haquim; de Salta, Antonio Marocco; Catamarca, Rubén Dusso; Formosa, Eber Wilson Solís, y en representación de Corrientes, el vicepresidente 1º del Senado, Henry Fick y el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Gerardo Cassani y por Chaco, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Élida Cuesta, más 120 legisladores de la región NOA y NEA, se desarrolló esta nueva sesión donde se “ponderó y ratificó todo lo actuado por la Liga de Gobernadores y su pedido al Gobierno nacional solicitando “tener en cuenta algunas consideraciones necesarias, en cuanto al tratamiento de la ley de Presupuesto 2023 con sentido federal”.

Durante su mensaje a los Vicegobernadores y a los 120 parlamentarios de las regiones NOA y NEA, el jefe de Gabinete Juan Manzur indicó: «El Gobierno nacional en pleno va a estar a la par de todos los referentes y autoridades del Norte Argentino para acompañarlos en todas las iniciativas que impulse».

Manzur, se refirió al presupuesto nacional, en el cual se solicitó la inclusión de obras de infraestructura como las necesarias para el Corredor Bioceánico por el Paso de San Francisco, indicando que dicho presupuesto ya ingresó en el parlamento nacional: “Ahora está en manos de los senadores y diputados de la Nación. Son obras de infraestructura muy importantes y hay que tener en cuenta que éstas exceden a los períodos democráticos de gobierno, entonces, para esto tenemos que generar los consensos necesarios, decir que éstas son las obras que el norte argentino necesita y hay que llevarlas adelante independientemente de lo que sean las cuestiones de elecciones que tengamos en los periodos que marca nuestra democracia, y éstos son los ámbitos dónde hay que plantear esto. Por eso yo celebro que se emitan resoluciones como las de hoy, en donde la totalidad de los dirigentes del norte argentino se muestran de acuerdo y con una visión clara de dónde queremos ir. Debemos parar con la política de enlatados que bajan desde Buenos Aires y plantear las necesidades y las prioridades desde aquí, desde el interior”.

Silva Neder

Remarcó: «La Argentina tiene una deuda importante con el Norte Grande Argentino y debemos determinar cuáles son sus prioridades para que el Gobierno nacional acompañe y apoye todos estos proyectos, porque si al Norte le va bien, a la Argentina le irá bien».

Puntualizó: «Es importante impulsar este tipo de acciones en función de empezar a cerrar esta brecha, estas asimetrías que tiene el norte respecto a las otras regiones».

Agregó: «Hay una gran expectativa a futuro. Tenemos que seguir viendo de conseguir todas las inversiones necesarias y que, en la medida de la posibilidades, se siga agregando valor a todo lo que se produce en nuestras provincias del Norte Grande».

Remarcó: «Hay que celebrar la voluntad de los Gobernadores de las 10 provincias del Norte Grande de unirse y ver dónde pueden vender lo que se produce en el Norte. Hay que destacar que son mandatarios de diferentes extracciones políticas y que están de acuerdo en empujar juntos para el desarrollo de sus pueblos».

Parlamento Norte Grande

Por su parte, Silva Neder señaló: «Celebramos el compromiso asumido por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien con su presencia ratifica el compromiso permanente del Gobierno Nacional que ponen en valor el federalismo».

Asimismo, remarcó: «Este enérgico apoyo del Gobierno nacional es un impulso para terminar con las asimetrías que históricamente se dieron en nuestro país».

Agregó: «Como ya lo hizo en anteriores ocasiones, también celebramos la invitación formal del jefe de Gabinete Manzur para concurrir a una reunión de trabajo en Casa Rosada con los ministros de todo el Gobierno Nacional».

Silva Neder expresó que con las acciones que se realizan en el Parlamento «acompañamos y ponderamos el trabajo de los gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande, que lo conduce nuestro gobernador, Dr. Gerardo Zamora».

Por su parte, el ministro Ferraresi, anunció que el año que viene se ejecutarán 91 mil viviendas en el norte argentino y se dirigió al foro expresando: “Debemos generar la distribución equitativa de la riqueza y trabajar en la construcción de un país federal. Cuando tomamos el gobierno había 55 mil viviendas paralizadas en toda la Argentina, y consideramos que la vivienda debe ser una política pública, es el estado el que tiene que intervenir para encontrar la disminución de las asimetrías”. Agregó: «También, cuando iniciamos el gobierno, el sector de la construcción tenía 200 mil trabajadores y hoy hemos superado el récord histórico de trabajadores de la construcción en un número de 460 mil. En Argentina hay tierras pero lo que no hemos tenido hasta ahora son políticas de tierra, por eso ayer nuestro equipo planteó 7 programas diferentes de suelo, ya que el único que puede democratizar el suelo es el Estado, para para que los pobres no vayan a suelos inundables y sin servicios, por eso es importante este tipo de políticas que nos permitirán un desarrollo equitativo. Propongo que a nuestros hijos no les dejemos solo una casa sino un país donde la vivienda sea un derecho, nosotros tenemos que cumplir no un sueño, si no un derecho. Tenemos que trabajar para que cada argentina y argentino tengan su vivienda y su trabajo en el lugar donde nacieron”.

En la oportunidad, quedó establecido que la próxima reunión de la Mesa Ejecutiva se realizará en Chaco, el 28 de octubre y la Sesión Plenaria el 11 y 12 de noviembre en La Rioja.