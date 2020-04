“El Gobierno nacional es responsable de decir cuál es su plan rector” – NCN

Daniel Germano, ex ministro de Carlos Reutemann y diputado provincial (MC), se explayó sobre la realidad económica provincial y la relación con el Gobierno nacional.

“Esta es la consecuencia del paro total de actividades como consecuencia de la pandemia. Vamos a tener que empezar a trabajar de otra manera, nos vamos a tener que acostumbrar a este pandemia. La actividad tiene que volver lentamente, sin actividad no podemos plantear nada“, afirmó Germano.

“Entiendo al presidente cuando dice que va a privilegiar la salud. Pero los gobernantes están en una encrucijada muy grande. Plantearse una cuarentena de acá a fin de año es plantearse gobernar un país con millones de desocupados. Surgirán cuasimonedas o lo que sea. Pero tienen que transmitir credibilidad, es un gran desafío. No se pueden ocupar sólo de la salud, porque esta implica la economía“, dijo a su vez.

“Si el gobierno nacional ha utilizado como método de financiamiento la emisión, con pandemia ésta se duplica. Si la emisión no se coparticipa, los gobernadores van a estar obligados de utilizar un instrumento de circulación monetaria, instrumentos de créditos, que permitan salir de la coyuntura. Hay formas de hacerlo, todo es depende del volumen que tome esta cuasimoneda. El gobierno tiene que transmitir la seguridad de que está haciendo bien las cosas”, explicó sobre la situación económica nacional.

“Los gobernadores son víctimas de estas medidas del gobierno Nacional. La lógica de las cuasimonedas debería ser del Gobierno nacional. Él tiene que contar cuál va a ser su plan rector”, afirmó.

Por último, expresó “el plan económico que había antes de la pandemia era lo que se veía. Era ir de a poco hacia la renegociación de la deuda. Ahora se ve acelerado esto, la deuda va a pasar a segundo plano. No me gusta cómo lo encararon, se tienen que sentar y decir que no van a reestructurar. Lo que se debe hasta acá en legislación extranjera trataría de pagarlo, porque compro tiempo”.