“El Gobierno Nacional quiere someter a la Ciudad de Buenos Aires” – NCN

Luego de que el oficialismo en la Cámara de Diputados lograra avanzar con el proyecto para lograr la quita de más fondos para el gobierno porteño, el Presidente del Bloque de Diputados de Juntos Por el Cambio consideró que “el Gobierno Nacional quiere someter a la Ciudad de Buenos Aires porque la autonomía de la Ciudad, la gestión de (Horacio) Larreta es un espejo donde un montón de provincias se ven perjudicadas”.

En esta línea indicó que la Ciudad “es un pésimo ejemplo para muchos gobiernos provinciales donde abunda el sistema feudal, donde abundan los casos de abusos de poder, dónde en muchas provincias no se respetan los Derechos Humanos”.

“Se notó esto por ejemplo después de ver las imágenes de lo que se vivió en el velorio de Diego Maradona”, expresó en diálogo con Radio de la Ciudad. El diputado nacional y presidente de la Coalición Civica ARI (CCARI) se refirió así al vínculo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y expresó que se agotó la voluntad de diálogo: “Claramente se quiere romper el diálogo con la Ciudad. Nosotros no somos lo que fueron ellos con el gobierno de Mauricio Macri”.

Asimismo indicó que “nuestra Ciudad no es opulenta, es solidaria y no pueden quitarle a sus habitantes lo que aporta al país. Esto es algo que Alberto Fernández tiene que entender: No sólo perjudican a los que viven sino también los que trabajan acá». “Esta sesión fue convocada de manera irregular, nosotros de Juntos por el Cambio igual nos quedamos dando el debate”, subrayó sobre lo que fue la maratónica sesión en diputados para definir el recorte de la coparticipación.

Por último remarcó que “debemos seguir defendiendo el corazón federalista de la Argentina pero también defendiendo la ciudad de Buenos Aires que no es opulenta como dicen muchos, es una Ciudad solidaria”.