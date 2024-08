El Gobierno no está enamorado del cepo cambiario

P.: ¿Sigue siendo la baja de la inflación el activo más importante del Gobierno, considerando que hay analistas que aseguran se estancará en torno al 4%?

D.A.: Yo diría que bajar la inflación siempre es un capital político, sobre todo cuando es pronunciada. La gente lo recibe favorablemente, el impuesto inflacionario es muy negativo. Eso no quiere decir que la inflación del 4% mensual no sea alta. Si el Gobierno mantiene un ritmo de devaluación al 2% mensual, la inflación debería converger en algún momento a ese nivel, pero podría tener en el corto plazo algunas cosas que dificulten que eso suceda. Por ejemplo, todavía falta recuperar tarifas y combustibles y la mejora que se ha empezado a dar en los ingresos informales también pega en los consumidores. Sin embargo, si el Gobierno está muy comprometido con su programa económico, el riesgo es que se demore la recuperación de la actividad, no que se estanque la inflación.

P.: Entonces, ¿la recuperación de la actividad no es funcional al objetivo de inflación 0% del Gobierno?

D.A.: No estoy tan seguro. Yo creo que lo que te mete ruido en la actividad es el shock externo negativo. Ese shock te genera un problema. Lo que pase con los términos de intercambio es muy relevante.

P.: ¿La caída del empleo ya tocó piso?

D.A.: El empleo privado opera con algún desfasaje respecto del PBI, podes ver como la economía empieza a recuperarse y el empleo sigue cayendo. No tuvimos para el nivel de receso -que empezó el año pasado- una explosión en la tasa de desempleo y eso pasa porque hemos tenido un amortiguador: caída muy fuerte en los salarios reales y un peso muy alto de la informalidad.

P.: ¿Cómo puede actuar la salida del cepo en la recuperación de la actividad?

D.A.: El cepo es negativo en términos de largo plazo. Vos podes tener rebote de la actividad con cepo, pero desde 2011 que la economía no crece. Sí tenes momentos de caída y recuperación. Este Gobierno no está enamorado del cepo cambiario. Hay alguna expectativa de que vayamos a una economía normal. Sí es cierto que el Gobierno dice que está preocupado por los pesos, pero en realidad está preocupado por no tener reservas netas. Eso ha mejorado, recibió un BCRA con reservas negativas por u$s13 mil millones, pero sigue en terreno negativo. Si vos liberás el cepo y estás dispuesto a aguantar el tipo de cambio, no necesitas reservas. Pero los gobiernos siempre deben tener algún margen para intervenir.

P.: ¿Cree viable eliminar las restricciones cambiarias mediante un ajuste monetario y mantener el tipo de cambio fijo?

D.A.: Actualmente tenes pesos a corto plazo que pueden correr, porque las restricciones para dolarizar portafolios de las personas y empresas se mantienen. Sí se puede avanzar en la salida del cepo en forma gradual, de hecho empezaron a levantar algunas restricciones, pero en la vida hay shocks. Tenes muchos pesos a corto plazo y pocos dólares para satisfacer esa eventual corrida, más el impacto de las malas noticias en el contexto internacional, que no contribuye al esquema de salida del Gobierno.

P.: Las principales entidades del empresariado argentino muestran números muy preocupantes sobre la caída de la actividad, aún así sus referentes se muestran en línea con los lineamientos de la gestión actual. ¿Por qué?

D.A.: Yo creo que hay cierta percepción en la sociedad de que el populismo estaba agotado. Chocaron la calesita. Y ese agotamiento le da un espacio al Gobierno actual. Después se verá si ese camino es exitoso.

«Hay un contexto internacional desfavorable para la baja del riesgo país»

P.: ¿Por qué el riesgo país sigue en 1.500? ¿El Gobierno puede bajarlo en 2025 para refinanciar la deuda?

D.A.: El Gobierno no puede endeudarse a una tasa de interés razonable y por eso apuesta al REPO, porque necesita poner una garantía. Hay un contexto internacional desfavorable para la baja del riesgo país, marcado por la baja de los precios internacionales. Por otro lado, en el plano local generó ruido la no acumulación de reservas en junio, el FMI advirtiendo que el tipo de cambio real se apreció en un 15%, y la intervención en la brecha cambiaria, que le hace pensar a los tenedores de bonos argentinos ‘bajan la brecha, pero ahora tienen menos dólares para pagarme a mí´.

P.: Si el Gobierno insiste en la política de «crawling peg», ¿deberá seguir sosteniendo el dólar blend para compensar a los exportadores?

D.A.: El dólar blend y el impuesto PAIS sabemos que van a desaparecer en algún momento. Forma parte del programa de emergencia en política cambiaria y fiscal que sostuvo el Gobierno para lidiar con una herencia muy compleja. Luego tenes que reemplazar el torniquete por una intervención más permanente. ¿Cuándo? Puede ser el año que viene. Entra en consideración la política, las elecciones de medio término.

P: Durante las elecciones de medio término no pareciera viable la salida del cepo, ¿no?

D.A.: No sé cuándo saldrán del cepo, pero creo que hay cosas que se pueden mejorar aún cuando sigas teniendo cepo.

P.: El Gobierno comenzó hablando de dolarización con fondos apalabrados previo a la asunción, pero fue cambiando la estrategia a lo largo de los meses. ¿Por qué cree que fue así?

D.A.: Ahora parece que estamos yendo a un fortalecimiento del peso a través de la baja de la inflación, esperando una remonetización de la economía a niveles de base amplia de abril. Hubo eventos entre diciembre hasta esta parte. Ante una situación muy delicada por la herencia y con precios internacionales a la baja, te obliga a cambiar algunas cosas en el diseño del programa.