El Gobierno no puede quedar sin presupuesto

Si bien el proyecto de Presupuesto 2022 era “invotable” tal como se lo había presentado, Gerardo Morales dejó en claro que «un Gobierno no se puede quedar sin presupuesto; yo comparto la posición de la Coalición Cívica de ese momento, no puede ser una opción de un país que el Gobierno no tenga presupuesto».

En declaraciones a radio La Red exigió a los dirigentes y diputados de JxC que «tendría que haber habido más diálogo en el marco de una situación difícil, donde se está negociando con el Fondo Monetario». De todos modos, advirtió al Gobierno : “Está a tiempo de presentar un nuevo proyecto de Presupuesto en las sesiones extraordinarias de enero y está la predisposición de hablar de uno real», indicó.

La interna en la UCR

Por otra parte, Morales reconoció que hubo «semanas bastante duras» dentro del bloque de diputados nacionales del radicalismo, fracturado días atrás con la decisión del sector UCR-Evolución de no compartir la bancada que preside Mario Negri.

En ese sentido destacó que el radicalismo está «vivo», mientras que «quiere formar parte activamente» de Juntos por el Cambio. El gobernador de Jujuy afirmó que la UCR «ha demostrado que más allá de la dura confrontación que podamos tener, tenemos la capacidad de sentarnos a dialogar, lograr consensos y unir el partido, que es lo que necesita el país».

«Estamos ante un radicalismo que es además un partido de gestión», subrayó Morales y mencionó la gobernación de Rodolfo Suárez en Mendoza, de Gustavo Valdés en Corrientes y los «600 intendentes que también gestionan».