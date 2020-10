“El Gobierno no va a abandonar lo social porque es peronista, no liberal”

El co secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) destacó anoche que “el Gobierno no va a abandonar lo social porque es peronista, no es liberal” y subrayó la política en esa materia junto a la sanitaria que se llevó adelante desde el Estado frente a la pandemia.

“Tenemos que celebrar que tenemos la posibilidad de volver a reunirnos en el gabinete socio económico para buscar la forma más rápida y eficiente para resolver la actual situación, que tiene que ver con salario, consumo y empleo”, detalló Daer en diálogo con Reperfilar.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la convocatoria que realizó el Gobierno junto a sindicalistas y empresario, con el objetivo de generar la tan ansiada reactivación económica a través del Pacto Social.

En referencia a la posibilidad de evaluar una recomposición salarial, el referente de la central obrera sostuvo que “es todo muy heterogéneo el presente” ya que hay actividades que han mejorado marcadamente y otras que aún se encuentran rezagadas.

“De acá a fin de año no sabemos ni cómo vamos a estar. La realidad marcaba que íbamos a tener pandemia por unas semanas y ya no hablamos más de post pandemia por la proyección que está teniendo esto”, concluyó.