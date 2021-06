El gobierno polaco denunció que fueron víctimas de un ataque cibernético sin precedentes – Télam

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convoc a los diputados para informar sobre los ciberataques.

Polonia se enfrent a un ataque ciberntico a gran escala, por lo que el primer ministro, Mateusz Morawiecki, decidi convocar una reunin cerrada de la Cmara Baja del Parlamento (Sejm), comunic este martes el vocero del Gobierno polaco, Piotr Muller.

Los ataques fueron dirigidos contra “instituciones polacas, ciertos usuarios de correos electrnicos”, destac Muller.

“El seor primer ministro pidi a la presidenta del Sejm, Elzbieta Witek, organizar una reunin a puerta cerrada (…) para que el Gobierno pueda informar sobre los ciberataques contra Polonia que han sido identificados recientemente y de los que se debe informar a los diputados”, dijo Muller.

Segn el vocero gubernamental, ltimamente Polonia se convirti en “objeto de un ataque ciberntico sin precedentes”.

“Ese ataque tiene un carcter amplio, y sobre los detalles, por el momento son clasificados”, agreg, segn inform la agencia de noticias Sputnik.

La vicepresidenta del Sejm, Malgorzata Kidawa-Blonska, por su parte, comunic que la reunin cerrada est prevista para este mircoles.

Hace varios das el jefe de la oficina del primer ministro de Polonia, Michal Dworczyk, inform que su correo electrnico haba sido hackeado.

Varios medios comunicaron que, como resultado de lo ocurrido, los hackers pudieron acceder a documentos secretos.

El propio Dworczyk explic que haban sido hackeados no solo su correo electrnico, sino el de su esposa, as como los perfiles en las redes sociales, y asegur que la informacin secreta no haba sido filtrada.