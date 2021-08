El Gobierno pone el acento en la “responsabilidad compartida” del FMI en el acuerdo de 2018 – Télam

Guzmn explic que “estamos trabajando junto con el mundo en nuevas lneas de crdito con plazos distintos”.

El Gobierno argentino busca negociar con el FMI un nuevo programa financiero “sostenible” en el tiempo, para reprogramar la deuda por ms de US$ 44.000 millones tomada durante la presidencia de Mauricio Macri, y pone el acento en la “responsabilidad compartida” del organismo multilateral y la administracin anterior en el fracaso del acuerdo rubricado en 2018.

Fue el ministro de Economa, Martn Guzmn, el encargado de dar el mensaje oficial en distintos mbitos de los que particip, al expresar que “la sostenibilidad de la deuda debe ser el principio rector” y que “los acreedores son responsables cuando un deudor entra en una situacin insostenible”, durante su exposicin en el Congreso ante la Comisin Bicameral de Deuda el jueves ltimo.

“Se busca resolver este problema sobre la base de una negociacin, y sobre la base de condiciones que la Argentina pueda sostener”” Martn Guzmn

En relacin con el tema, Guzmn desestim declaraciones sobre el ex presidente Macri sobre el manejo de la deuda actual, al tiempo que lo responsabiliz de la situacin crtica al sealar que “a diciembre de 2015, la Argentina tena una carga de deuda y una secuencia de vencimientos que no hipotecaban sus oportunidades de desarrollo. En los cuatro aos siguientes hubo un endeudamiento de cien mil millones de dlares. Es una cifra de enorme magnitud”, remarc.

Guzmn ahond en que “cuando se toma ese prstamo con el FMI se anuncia que ese dinero no iba a ser utilizado, simplemente iba a estar ah respaldando la posicin de liquidez de la Repblica y que eso iba generar confianza”.

“Este programa plantea una poltica fiscal contractiva, una reduccin del dficit fiscal abrupta y una poltica monetaria contractiva, suponiendo que la causa nica de la inflacin era la expansin de la base monetaria. Nada de eso sucedi, no baj, la inflacin subi ms, no mejoraron las expectativas, no mejor la economa sino que empeor ms, y adems esos dlares que no se iban a utilizar se empezaron a utilizar para pagar a acreedores extranjeros“, se explay ante los legisladores, en una doble critica al gobierno anterior y al organismo, que acept el plan anterior.

Guzmn precis que “los 44.154 millones que se desembolsaron (del prstamo con el FMI), todos se fueron. La estimacin que hacemos es que unos US$ 21.000 millones fueron utilizados para pagar deuda insostenible y unos US$ 24.000 millones financiaron la formacin de activos externos“.

El monto solicitado al Fondo “fue de un tamao que excedi con creces la cuota que tena Argentina en el FMI, por lo tanto, le cobran sobrecargos de inters”, acot el funcionario.

En este sentido, el ministro expres que “nuestro gobierno est buscando en el mundo generar condiciones para la revisin de estas sobre tasas, porque esto no est alineado con la de la deuda, tampoco est alineado en el mundo con lo que debe ser la misin de fortalecer la estabilidad financiera”, dijo sobre la iniciativa que se encuentra ya en discusin en los foros del G20 y el FMI.

“Buscamos un acuerdo para evitar un mal mayor, pero no es que el acuerdo va a generar algo mgico en Argentina”” Martn Guzmn

Luego se refiri a lo apretado de los vencimientos del plan anterior: “Nuestro Gobierno debe resolver de la mano del Congreso una secuencia de vencimientos muy concentrados que incluye US$ 17.800 millones de capital para el 2022 y 18.800 millones para el 2023”, record, de cara a las discusiones que vendrn en el recinto, debido a que el prximo acuerdo con el FMI deber pasar el filtro del poder legislativo.

Este nuevo requisito fue una iniciativa del gobierno actual que luego se convirti en ley, pero tambin es alentado por el FMI, que ahora busca que los acuerdos tengan apoyo poltico y de la sociedad civil.

“Buscamos un acuerdo para evitar un mal mayor, pero no es que el acuerdo va a generar algo mgico en Argentina. Lo que hacemos es evitar que el enorme potencial destructivo que se gener con un acuerdo insostenible se materialice, o al menos en parte”, recalc.

Guzmn tuvo esta semana un raid de declaraciones en distintos foros, referidas a la deuda; la marcha del acuerdo con el FMI y la responsabilidad del organismo en el resultado del plan anterior; y el reciente ingreso de US$ 4.344 millones de la moneda del FMI (DEG) que pasarn a engrosar las reservas y sin costo para el pas.

Ante el influyente Council of the Americas, remarc que “hubo una responsabilidad compartida en lo que fue el endeudamiento rcord con el FMI. Se busca resolver este problema sobre la base de una negociacin, y sobre la base de condiciones que la Argentina pueda sostener”.

Nuevos tipos de financiamiento

En su anlisis indic que con las herramientas disponibles de hoy la Argentina puede renegociar los vencimientos con el Fondo a 10 aos pero que, a nivel multilateral, est insistiendo en un nuevo tipo de financiamiento que contemple la crisis de deuda de los emergentes.

“Hoy existen modalidades de programas en las cuales el plazo mximo es de 10 aos que se llama Acuerdo de Facilidades Extendidas. Eso es lo que hoy se puede negociar”, explic Guzmn en declaraciones televisivas.

Sin embargo, revel que “al mismo tiempo, multilateralmente estamos buscando construir otra lnea de crdito, otra facilidad que se adapte a las circunstancias del mundo hoy”.

Segn Guzmn, “estos programas que tiene el FMI son programas aejos, son programas del siglo XX, son programas que no se adaptan a un mundo en el cual muchas cosas han cambiado como es el caso del cambio climtico, que requiere de transformaciones productivas que a la vez requiere de cambios econmicos que tienen plazo de madurez mucho ms largos”.

De esta forma, continu con que “estamos trabajando as como lo hicimos con los DEG junto con el mundo en nuevas lneas de crdito con plazos distintos”, complet Guzmn.

Por ltimo, en relacin con las reservas frescas que llegaron desde el FMI, Guzmn seal que “los DEG nos dan una posicin ms robusta para poder continuar en la senda que estamos avanzando”, de recuperacin de las reservas y sostenibilidad de la deuda.