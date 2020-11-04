BSK-150WL 洗面室暖房機（単層交流） DRYFAN（ドライファン） [100V /脱衣所のみ] 【要見積り】
商品の説明
裸になる洗面室こそ専用の暖房機。
商品スペック
|本体サイズ(高さ×幅×奥行)
|250×600×166mm
|本体重量
|6.1kg
|電源
|100V
基本情報
|商品名
|BSK-150WL 洗面室暖房機（単層交流） DRYFAN（ドライファン） [100V /脱衣所のみ] 【要見積り】
|型番
|BSK150WL
|メーカー
|マックス｜MAX（メーカーサイトへ）
|商品コード
|5287352
|メーカー発売日
|2014年04月30日
|メーカー保証年数
|1年
商品の特徴■浴室のドア上にすっきり収まる。
■1.5坪の広い洗面室も温風で素早く暖める。
■洗面室暖房機・100Vタイプ
■暖房・涼風
■一度の設定で毎日自動的に暖房が入る「毎日暖房予約」機能付き。25712円BSK-150WL 洗面室暖房機（単層交流） DRYFAN（ドライファン） [100V /脱衣所のみ] 【要見積り】家電・照明住宅設備MAX/マックス【BS-K150WL】洗面室暖房機 壁掛型暖房機 セラミック
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