El Gobierno proyecta triplicar las exportaciones mineras para el 2030

El Gobierno nacional estimó que las exportaciones mineras se podrían “más que triplicar” en la próxima década y superar los 10.700 millones de dólares anuales, lo que requerirá poner en marcha parte de los 34 proyectos más avanzados identificados de cobre, litio, oro, plata, potasio y uranio.

Este será la perspectiva que presentará mañana el secretario de Minería, Alberto Hensel, en la Feria “PDAC 2020” que se se llevará a cabo en la ciudad canadiense de Toronto, considerada como una de las exposiciones más importantes del mundo que congrega a gobiernos, empresas y organizaciones de 130 países.

Allí, Hensel encabezará el denominado Día de la Argentina, en la que expondrá sobre el potencial de inversión que presenta la minería local junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, funcionarios del área de las provincias productoras y el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Alberto Carlocchia.

En el informe que presentará antes los principales inversores mineros globales, Hensel planteará que la Argentina tiene el potencial de más que triplicar sus exportaciones mineras para pasar de los US$ 3.200 que ingresaron en 2019 a los US$ 10.765 millones proyectados al 2030.

Para eso, el gobierno identificó que es necesario poner en marcha parte del potencial geológico del país, del cual existen 34 proyectos más avanzados con una necesidad total de inversión por US$ 27.250 millones, conformados por 7 proyectos de cobre, 15 de litio, 5 de oro, 4 de plata, 1 de potasio y otro de uranio.

Siguiendo la experiencia de los países de la región, el Gobierno considera que es posible pensar en un escenario de US$ 10.000 millones de exportaciones anuales, si se compara con los US$ 36.300 millones de Chile, o los US$ 27.000 millones que exporta Perú, país que logró triplicar su comercio externo de minerales en 10 años.

La Secretaría de Minería identificó que la demanda de cobre mundial ofrece una ventana para algunos de los grandes proyectos argentinos, ya que se estima que para 2025 habrá una brecha esperada de casi 2 millones de toneladas de cobre para cubrir con nuevas minas.

Existen 7 proyectos de cobre que son Agua Rica (Catamarca en prefactibilidad), Josemaría (San Juan en prefactibilidad), Taca Taca (Salta con estudio económico preliminar), Los Azules (San Juan con estudio económico preliminar), Filo del Sol (San Juan en prefactibilidad), y Altar (San Juan en exploración avanzada).

El séptimo proyecto es Pachón, en San Juan, de la empresa Glencore y hoy en etapa de factibilidad, considerado el más grande en carpeta ya que requerirá un capital inicial de US$ 4.100 millones, permitirá producir 280.000 tn/año de cobre y exportaciones anuales por U$S 1.829 millones.

Precisamente, la razón por la que se pone el acento en los proyectos de cobre es por el potencial económico de su desarrollo: tan sólo estos siete proyectos demandarían inversiones iniciales por US$18.885 millones y tendrían en conjunto una capacidad de producción de 1.149.000 de tn/año.

A la vez, permitirían exportaciones por US$ 18.516 millones anuales y emplearían a 29.600 durante su producción y a 15.300 para su operación para una vida útil de entre 25 y 30 años cada una

A pesar de la gran diferencia entre el desarrollo minero de la Argentina y de los países de la región que cuentan con similar riqueza geológica, el dato alentador es que la exploración en el país se duplicó desde 2015 (de US$124 millones a US$ 241 millones), paso inestimable antes las millonarias inversiones para convertir los depósitos en minas productivas.

Desde el 2000, cuando comenzó el denominado súper ciclo de precios de los commodities a nivel mundial, el precio del cobre se multiplicó por 3, lo que movilizó la inversiones mineras a nivel global: desde entonces en Chile se pusieron en marcha 12 nuevas minas, en Perú otras 8 y en Argentina niguna.

En la actualidad, el país no cuenta con producción de cobre tras el cierre del proyecto de Cobre La Alumbrera que desde su construcción en 1997 permitió exportaciones por U$S 19.884 millones.