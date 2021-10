El Gobierno retrotrajo precios de 1.432 productos al 1 de octubre – Télam

La resolucin incluye 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional (Foto Victoria Gesualdi)

El Gobierno nacional hizo efectiva este mircoles la decisin de retrotraer al 1 de octubre y congelar hasta el 7 de enero prximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo, a partir de la publicacin en el Boletn Oficial de la resolucin 1050/2021 de la Secretara de Comercio Interior, donde se advirti que se han «verificado aumentos generalizados» que «resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de produccin».

La resolucin estableci la «fijacin temporal de precios mximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores» de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.

Tambin requiri «a las empresas que forman parte integrante de la cadena de produccin, distribucin y comercializacin de los productos incluidos (en el listado) a incrementar su produccin hasta el mximo de su capacidad instalada, y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisin durante el perodo de vigencia de la presente medida».

La normativa indic que la Subsecretara de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores publicar en su pgina web de forma destacada los precios mximos de venta al consumidor final para cada uno de los productos alcanzados por la presente resolucin.

Segn inform la Secretara de Comercio Interior anoche, «la lista acordada comprende un diverso espectro de 1.432 artculos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeas y medianas empresas».

Por otra parte, garantiza que «en las 23 provincias y en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, la canasta contendr necesariamente los siguientes rubros: almacn, limpieza e higiene y cuidado personal».

La resolucin de hoy destac que «en el ltimo trnsito de la pandemia, coincidente con un fuerte proceso de recuperacin econmica, se han advertido y verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la poblacin, as como tambin de productos de higiene y cuidado personal», y consider que «resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de produccin».

Adems, remarc que «este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la poblacin», y subray que se trata de un «extremo que exige la toma de decisiones urgentes que establezcan marcos de racionalidad y estabilidad».

Los productos son tanto de primeras marcas como de pequeas y medianas empresas» (Foto Victoria Gesualdi)

La normativa precis que de acuerdo con relevamientos realizados por Comercio Interior, se registraron «aumentos de precios que oscilan entre el 7% y el 82%».

En ese sentido, destac que la Secretara que conduce Roberto Feletti «ha tenido numerosas reuniones de trabajo con los actores involucrados a fin de consensuar diversos mecanismos para asegurar el normal abastecimiento y comercializacin y el establecimiento de precios al da 1 de octubre del presente ao, sin que, a la fecha de la presente medida, se hayan obtenido avances significativos en la materia».

En consecuencia remarc que «pese a dichos esfuerzos, corresponde sin ms dilaciones y en uso de las facultades conferidas, disponer temporalmente, hasta el 7 de enero de 2022, la fijacin de precios mximos de venta al consumidor de bienes de consumo general de determinados productos», y puntualiz que «la medida dispuesta podr prorrogarse en caso de persistir las circunstancias de excepcin que la motivan».

Un relevamiento de Comercio Interior registr «aumentos de precios que van del 7al 82 % (Foto Victoria Gesualdi)

El martes, Feletti se mostr satisfecho con el volumen de la canasta lograda y con el dilogo entablado con el sector empresario durante lo que fue su primera semana al frente de la dependencia.

Sin embargo, lament que «en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situacin que vive hoy el pueblo argentino».

A pesar de esta actitud de la minora mencionada, Feletti remarc que seguir «abierto al dilogo y con voluntad de construir acuerdos lo ms abarcativos posibles que permitan atender la necesidad de la ciudadana», pero enfatiz que «el principal objetivo de gestin es dar una respuesta rpida al problema que hoy representa el precio de los alimentos para la mayora de los hogares».

La resolucin tiene lugar luego de una serie de reuniones mantenidas en los dos ltimos das con titulares de distintas empresas y presidentes de distintas entidades productoras y comercializadoras de alimentos, entre ellas el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal), Daniel Funes de Rioja.

La Copal emiti un comunicado en el que ratific su «voluntad de colaboracin y dilogo para el acuerdo», no obstante advirti que «en la convocatoria recibida no estn garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilizacin de precios».