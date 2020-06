El gobierno santafesino pidió reemplazar a directores porque tienen denuncias penales – Télam

El gobierno de Santa Fe le solicitó este lunes al juez a cargo del concurso de acreedores de Vicentin que reemplace al directorio de la cerealera, mientras la titular de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia, María Victoria Stratta, advirtió sobre la situación insolvencia que enfrenta la empresa y descalificó a sus directivos para estar a frente de la situación por tener denuncias penales.

El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, pidió al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que deje sin efecto la resolución del viernes de reponer al antiguo directorio, debido a que “no es ajustada a derecho”.



Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que la vía de la expropiación pasó “a segundo plano”, ya que la expectativa ahora es avanzar en la intervención mixta.

Desde el ámbito empresario, el titular de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, avaló la creación de una empresa mixta con participación de cooperativas, mientras el accionista Héctor Vicentin rechazó la propuesta de rescate presentada por el gobernador Omar Perotti, que “podría ser algo más de lo mismo”, en referencia al plan original de expropiación del gobierno nacional.

Según Somaglia, el juez Lorenzini tomó en cuenta en su fallo la parte de la Ley General de Sociedades relativa al interés privado, pero en este caso hay “un interés público general y superior, porque esta empresa excede el mero marco del interés privado”.

En declaraciones a radio Universidad de Santa Fe, el funcionario agregó que, según esa ley, “cuando el organismo de control (la IGJP) verifica que existe un interés público comprometido, le puede solicitar al juez la intervención”.

Somaglia adelantó que si el juez no revé su posición, la provincia irá “subiendo en las instancias (judiciales) para poder revertir lo resuelto”.



“Los administradores de Vicentin en el último tiempo no han sido lo suficientemente transparentes, porque han llevado a la empresa a la situación en la que está”, agregó y justificó la presencia de interventores nacionales “porque, sin dudas, la Nación va a ser uno de los que va a asistir en el el rescate de la empresa”.



El secretario defendió que los fondos públicos “sean administrados por el que pone el dinero y no por los integrantes del directorio, que están siendo cuestionados no solamente en la Nación sino también en otros lugares del mundo”.

En tanto, Stratta dijo que cuatro directores de la cerealera “han ingresado actuaciones en el registro de la propiedad para vaciar su patrimonio a partir del mes de enero”.



“Como autoridad de contralor de sociedades no puedo dejar de analizar estos hechos y pedir que el juez del concurso separe a los administradores y los reemplace por alguien que pueda conducir a la empresa de mejor manera hacia el acuerdo preventivo que evite la quiebra, porque esta gente no parece estar a la altura de las circunstancias, tienen denuncias penales”, definió la funcionaria.



En declaraciones a la FM Radio Con Vos, Strata remarcó que “hay una situación de insolvencia y estas personas (los directores) llevaron a la sociedad a ese lugar”.

Para Cafiero, “a Vicentin le pasó el macrismo por encima, porque hasta 2015, ganaba plata pero se empezó a endeudar”, y lo que está haciendo el gobierno nacional ahora es “tratar de resolver los problemas” que dejó la anterior gestión.

En la Federación Agraria, “no tenemos problema con la palabra expropiación, sino con que el Estado tome todo el control sin parte privada del sistema cooperativo”, aseguró, por su parte, Achetoni.



“Apoyaríamos que el Estado se haga cargo junto con las cooperativas”, ya que si la empresa “iba a pasar a manos concentradas nacionales o multinacionales, no lo veíamos procedente”, dijo Achetoni a radio El Destape.

Por la empresa, Hector Vicentin, accionista y sobrino nieto del fundador de la cerealera, propició a su vez una salida en el marco del concurso de acreedores, tras afirmar que “estamos acostumbrados a solucionar nuestros propios problemas”.



“Sabemos que tenemos problemas, pero hay otras alternativas a una expropiación, una intervención o una empresa mixta, dejándonos trabajar e invertir”, sostuvo Vicentin.

El empresario calificó a la iniciativa del gobernador Omar Perotti de “expropiación light” y señaló que tiempo atrás hubo tratativas “con varias empresas privadas, con YPF y con cooperativas argentinas” para resolver la situación de la empresa.



Por último, Vicentin rechazó las versiones sobre un presunto desguace de la empresa y aseguró que en la compañía “producimos, no lavamos dinero como dice mucha gente por ahí”.