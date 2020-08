El Gobierno se refirió al nuevo contagiado de Covid-19 en la ciudad Capital

El Ministerio de Salud confirmó este lunes por la tarde que se reportó un nuevo positivo de coronavirus Covid-19 en Santiago del Estero, precisamente en la ciudad Capital.

En este sentido, horas después, el Gobierno provincial brindó más detalles sobre el nuevo caso. Se trata de un hombre de 52 años, de apellido Ávila, con domicilio en el barrio Colón.

Desde el domingo a la noche, la persona se encuentra aislada en una sala de internación del hospital Independencia, informaron fuentes gubernamentales.

Por otro lado, indicaron que se encuentran aislados dos gendarmes inquilinos del mismo domicilio y 11 familias más de Santiago, La Banda y Doña Luisa (departamento Guasayán), que habrían tenido contacto con el paciente.

Asimismo, señalaron que se descarta contactos en su trabajo (es obrador del IPVU), ya que no estaba concurriendo allí desde hace algunas semanas, pero no se descartan más personas que deban aislarse preventivamente.

Por su parte, el gobernador Gerardo Zamora expresó unas palabras dirigidas a los santiagueños:

“Ruego a toda la población que respetemos las medidas de prevención, las que no sólo incluyen el uso del barbijo y distanciamiento social junto al cumplimiento de todos los protocolos en los lugares públicos y en las actividades autorizadas, sino también evitar circular fuera de su hogar si no es realmente necesario, y fundamentalmente evitar el contacto estrecho con personas que no sean los familiares convivientes”.