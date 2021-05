El Gobierno ultima los detalles del proyecto con criterios epidemiológicos que habiliten la toma de medidas – Télam

El proyecto propondr una suerte de semforo epidemiolgico que fije los indicadores a partir de los cuales las distintas administraciones provinciales no solo estarn facultados, sino tambin aconsejados, a aplicar distintas medidas

El Gobierno nacional ultima los detalles del proyecto de ley que enviar al Congreso Nacional para promover la estandarizacin de los escenarios epidemiolgicos y facultar al Presidente y a los gobernadores a dictar “medidas de cuidado de la poblacin” sin caer en la politizacin ni en judicializacin de la pandemia.

El proyecto era revisado por la jefatura de Gabinete y, a pesar de haber sido ideado antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de esta semana, se constituir como el primer acto de gobierno concreto posterior a la sentencia que fue leda por la Casa Rosada como una “declaracin de guerra”.

La idea del Gobierno

El Ejecutivo propondr una suerte de semforo epidemiolgico que fije los indicadores a partir de los cuales las distintas administraciones provinciales no solo estarn facultados, sino tambin aconsejados, a aplicar distintas medidas como podra ser el paso de la educacin presencial a la virtual, el tema que desat la judicializacin de la pandemia.

El presidente Alberto Fernndez ley la ltima versin del proyecto de ley antes del iniciar su gira europea y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo enviar el lunes al Congreso Nacional, segn aseguraron a Tlam fuentes oficiales: el texto incluir los argumentos esgrimidos en el ltimo decreto de necesidad y urgencia y “agregar sustentacin sanitaria y legal”.

El propio Presidente adelantel viernes ltimo que estaba trabajando en el proyecto cuando se disculp por encabezar un acto por zoom y explic que estaba dedicando su tiempo a pulir el proyecto que se comprometi a impulsar “para que no sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas”.

“Con el envo de un proyecto de ley al Congreso y su eventual sancin (con el respectivo consenso poltico), el campo de accin de la justicia queda absolutamente acotado”, sostuvo un funcionario nacional en dilogo con Tlam.

El fallo de la Corte

Hasta ltima hora del viernes continuaban resonando en el seno del Gobierno nacional los ecos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en su posicin de no acatar el DNU (ya extinguido) con el que el Presidente dispuso el cese de la presencialidad en las escuelas del rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por perodo de 15 das para buscar un aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus.

En trminos polticos, la sentencia del mximo tribunal represent para la Casa Rosada una inclinacin de la Corte Suprema en favor del jefe de Gobierno Porteo, Horacio Rodrguez Larreta.

Antes y despus del fallo, los voceros oficiosos de la Corte se ocuparon de resaltar que el fallo no declarara la inconstitucionalidad del DNU 241, que no atara las manos del Gobierno nacional en relacin a futuras medidas y que se expedira sobre un decreto sin vigencia.

Pero para los principales funcionarios del Ejecutivo, hacer una lectura del fallo en ese sentido denotara cierta “ingenuidad poltica”.

Ms all de la reaccin pblica y de la lectura del fallo, en la Casa Rosada reconocieron que la cuerda se pudo haber tensado ms, pero que finalmente no ocurri: “Emitieron una sentencia que no resolvi nada y est vigente un nuevo DNU, con mayor fundamentacin y sin cuestionamientos a nivel judicial”, aseguraron.

Antes de que se conocieran los fundamentos de la sentencia, cuyo resultado ya se saban de ante mano, una jerarquizada fuente del gobierno nacional sincer en dilogo con Tlam: “Si lo que decide la Corte resulta ser un exceso vamos a enfrentarlo con un conflicto de poderes porque el ao pasado nos dieron plenas facultades para dictar normativas en materia sanitaria y restringir actividades”.

El Conflicto de Poderes hubiera implicado desobedecer el fallo de la Corte por considerarlo una invasin a las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, algo que podra haber escalado hasta el punto de que buscara activar el mecanismo de juicio poltico a todos o algunos de los jueces del supremo tribunal, un escenario para el cual el oficialismo no tiene los votos necesarios.

No obstante, voceros gubernamentales desestimaron esa posibilidad, pues el Ejecutivo considera que el fallo no tuvo efecto sobre el DNU al que no declar invlido.

“En verdad, ese fallo de la Corte no es ms que una “autopsia de un DNU que ya estaba muerto”, indicaron a Tlam fuentes allegadas a la Casa Rosada.

Lo que expuso la judicializacin de la presencialidad en las escuelas de la Ciudad fue la falta de puentes slidos entre el Gobierno y el cuarto piso del Palacio de Tribunales, sumado a la renovada desconfianza que existe sobre uno de los cortesanos, que haba adelantado, a travs de distintos interlocutores, una resolucin que finalmente no fue.