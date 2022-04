el gran ejemplo de cómo producir millones de euros con un mito

¿Cómo puede ser que algo que «en realidad» no existe (no está acreditado) mueva a tantas personas, tanto interés… tanto dinero? El supuesto monstruo del lago Ness es un claro ejemplo de que las fábulas y mitos que no existen pueden interesarnos tanto o más que las cosas tangibles. Porque Nessie mueve millones de euros al año, es una fuente casi inagotable de turismo e incluso ha dado lugar al llamado marketing de monstruos… Es el gran negocio escocés.

Este fenómeno lo explica muy bien Matthew Phelan, autor The Business Case For Happiness: «El monstruo del lago Ness vive en el corazón y no en el cerebro». Y siendo así, dependiendo más del corazón que de la razón, que haya pruebas o no de la existencia de la criatura acaba siendo lo de menos.

«Ni se ve, ni se toca, ni se huele, ni se oye, pero gente de todo el mundo lo conoce. Tiene miles de búsquedas en Google cada mes, miles de menciones en las redes sociales cada día, innumerables películas, documentales y programas realizados sobre él, pero sigue siendo invisible», resume Phelan, autor de 3 lecciones empresariales que he aprendido de la búsqueda del monstruo del lago Ness.

Una de las primeras supuestas imágenes del monstruo. 20MINUTOS.ES

Por eso el monstruo del lago Ness es «el sueño de un hombre de marketing«. Lo dice alguien que sabe mucho del animal, del lago y del negocio que supone. Tanto que se le conoce como Mr Loch Ness. Es Willie Cameron, el director de Loch Ness Marketing, una empresa que presta servicios a equipos de rodaje y medios de comunicación en el lago.

Un producto que se se vende (casi) solo

Cameron ha ganado y ha hecho ganar mucho dinero con el monstruo-que-tal-vez-exista. En Management Today (publicación para la difusión de las empresas del Reino Unido) resumió las ventajas del producto que vende: «Está aquí (en el lago) los 365 días del año. No hay que alimentarlo ni limpiarlo… y es tan grande como la Coca Cola, Madonna o Elvis Presley. Es global».

Porque a estas alturas, casi cien años después del primer avistamiento (¿?) del que dio cuenta The Inverness Courier, el monstruo es una pasión, pero también un producto. Se estima que las Tierras Altas (Highlands) de Escocia, la región donde se encuentra el lago, recibe cada año la visita de millón y medio de turistas. Según publicó el Daily Mail, el 85% vienen básicamente por si logran ver a Nessie.

Imagen del popular Lago Ness con un objeto que sobresale del agua. ARCHIVO

Son muchos turistas para un lugar hermoso pero para nada céntrico y con un tiempo desapacible. Podría decirse que el monstruo es el mejor negocio escocés después del whisky. Una investigación de 2018 calculó que el mito aporta a la economía escocesa casi 41 millones de libras esterlinas al año (casi 50 millones de euros). Son 11 millones de libras más que la estimación anterior, de 2014.

Bien es cierto que el estudio es de parte. Es obra de Gary Campbell, un contable que se ocupa del registro oficial de avistamientos del monstruo (existe y tiene página web). Para calcularlo utilizó las cifras de visitantes suministradas por los operadores turísticos y otras empresas que trabajan en la zona especialmente en verano.

«En los últimos cuatro años, hay menos de diez días al año en los que Nessie no recibe una mención en algún lugar del mundo. Este reconocimiento global de la marca es lo que ayuda a dirigir a los turistas no sólo a Escocia, sino a venir al norte, al lago Ness, como parte de sus vacaciones», dijo el «contable del monstruo» al periódico local Press and Journal Evening Express.

La investigación de Campbell la respaldó Willie Cameron, que además de director de Loch Ness Marketing ha ejercido durante años como embajador turístico del Lago Ness. Actualizada, según Mr Loch Ness, el monstruo genera cada año unos ingresos de entre 45 y 50 millones de libras (entre 53,4 y 59,3 millones de euros) al área rural de las Tierras Altas de Escocia.

Supuesta imagen del monstruo del lago Ness tomada en 1976. GTRES

Para hacernos una idea de cuánto dinero significan esos millones, el mercado del ciclismo de ocio y turismo aporta unos 116 millones de libras a la economía escocesa, el turismo de golf 286 millones y el del idioma gaélico 149 millones.

Enseñar a otros a vender sus mitos

Tan bien vende su producto y tanto ha aprendido de marketing que Cameron recorre el mundo explicando el caso de Nessie como negocio. Este mes de abril ha estado en España. Ha ofrecido una conferencia en la I Feria Internacional sobre Turismo Mitológico y Legendario que se celebró en Zamora el pasado fin de semana.

A los zamoranos les ha contado que el mito del monstruo es uno de los motores turísticos del país. La gente llega a la zona para verlo desde que en 1933 se abrió la carretera que comunica con el resto del país, ha explicado.

En Zamora, Cameron ha admitido que la mitad de los turistas que llegan a esta parte de las Highlands de Escocia piensan que hay algo de cierto en la leyenda frente a la otra mitad que lo niega. Pero, y ésto es lo importante a fin de cuentas, desde el punto de vista del negocio y la creación de turismo «es muy beneficioso».

El embajador del monstruo les ha dado consejos a los zamoranos, poseedores de uno de los lagos más soberbios de España (el de Sanabria) y que andan, junto a otros castellanoleoneses empeñados en vender el turismo mitológico de la región.

El lago Ness. Pixabay/Chorengel

En Escocia lo siguen haciendo. Cada cierto tiempo, el organismo oficial de turismo de la región (VisitScotland) y la Universidad de las Islas y las Tierras Altas organizan un seminario gratuito con el sorprendente título de ‘Marketing de monstruos’. El objetivo es que los hoteles, las empresas turísticas y de actividades de aventura colaboren para que los turistas se queden más tiempo.

Porque ese es muchas veces el límite del negocio. Como dice Graeme Ambrose, director ejecutivo de Inverness and Loch Ness Tourism Business Improvement District, «si queremos una industria turística sostenible, no podemos limitarnos a que los turistas… tomen la foto y se vayan. Para que la gente se quede más tiempo en la zona hay que tener más».

El actor Charlie Sheen. ARCHIVO

En ese seminario les gusta recordar que el actor estadounidense Charlie Sheen les pidió ayuda para encontrar a Nessie. Y es que el monstruo-que-tal-exista es famoso en el mundo entero. Es «nuestro monstruo favorito», dice la web de VisitScotland.

En su versión en español leemos que «el lago está envuelto en misterio gracias a una criatura verde de cuerpo delgado y alargado que da vueltas en el fondo de sus aguas y que, de vez en cuando, asoma la cabeza para que la hagan una foto». ¡Quién va a dudar entonces de que la criatura exista! Ya dijo el Principito que «sólo se ve bien con el corazón».