El gran elogio de un exgoleador de la Selección a Julián Álvarez

“Julián Álvarez es mi favorito desde que no estaba tan bien. Me gusta desde el primer primer gol que metió en Copa Libertadores contra Inter de Porto Alegre de afuera del área, no sé si hace dos o tres años, y dije wow, 18 años y ya mete ese gol en la Libertadores, ojo . Desde ahí lo empecé a seguir y es una debilidad que tengo”, declaró el “Pipa” en diálogo con ESPN.

En ese sentido, añadió: “Es de los nueve que a mi me gusta seguir y tiene un gran potencial para hacer una buena carrera. Aparte es buen chico, profesional, la verdad es un jugador que me encanta”.

Por otra parte, el ex futbolista de la selección argentina habló del título de la albiceleste en la Copa América: “La emoción, la adrenalina y la felicidad son diferentes estando ahí adentro que afuera, pero me sentí feliz de que lo hayan logrado los que lo siguieron intentando”.

“Que Leo haya dicho que los que estuvimos antes también fuimos parte es reconfortante porque aporté mi granito de arena para que esto se pueda dar. Fueron muchos años y la camada anterior de jugadores puso la vara alta al jugar tres finales, me hizo bien escucharlo a Leo”, continuó Higuaín.

Además, cerró: “No veo posible volver a la Selección. Soy una persona que cuando tomo una decisión, la tomo, con las consecuencias que eso contrae. Quizás por haberla tomado me perdí ser campeón con Argentina, que es el máximo deseo por el que siempre luché, pero sinceramente estoy muy bien, feliz, relajado de la cabeza, disfrutando de mi familia, de mi hija. Fueron muchos años de desgaste”.