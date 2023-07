El gran fracaso de las empresas de Cannabis

Comencemos analizando Canopy Growth Corp, una empresa canadiense que ha sido la más importante del mundo. Sus resultados son realmente sorprendentes.

En el último trimestre, que concluyó el 31 de marzo, Canopy Growth perdió la asombrosa cifra de u$s 648M, con ventas netas de apenas u$s 87M. Si retrocedemos un año, en el mismo trimestre, las pérdidas alcanzaron los u$s 394M, con ventas de u$s 102M. Pero lo que realmente impresiona es el acumulado del último año fiscal: una pérdida de u$s 3.310M, con ventas netas de solo u$s 402M.

La empresa se encuentra ahora en una fase de desprendimiento de operaciones y recortes drásticos, luchando desesperadamente por mantenerse a flote. En los últimos seis años, desde 2017, Canopy Growth ha acumulado pérdidas por un asombroso total de u$s 7.500M.

En el punto máximo de euforia, Canopy Growth tenía una capitalización de mercado de casi u$s 20.000M el 10 de febrero de 2021. Ese día comenzó la debacle:

cannabis1.png

El viernes 30 de junio, las acciones de Canopy Growth (CGC) cerraron en u$s 0,43, lo que representa una caída de aproximadamente el 99,5% desde el pico de la fiebre especulativa, cuando alcanzaron un valor de más de u$s 50 por acción.

Teniendo en cuenta la capitalización de mercado, hubo u$s 20.000M de pérdida. ¿A dónde se fue ese dinero? A ningún lado, se esfumó. Hubo destrucción de capital.

Veamos lo que sucedió con THCX, un ETF que incluye a las principales empresas de la industria:

cannabis2.png

El gráfico habla por sí solo. El ETF cayó un 94% desde el pico de febrero de 2021. No hay empresa de cannabis que haya corrido otra suerte.

Otro caso increíble es el de Bright Green, porque demuestra lo poco que dura la memoria en el mercado. Esta empresa salió a cotizar en el Nasdaq el 17 de mayo de 2022, después de que el resto de las acciones de cannabis colapsaran.

Bright Green era un cultivador de cannabis, que por el momento no tenía ingresos. Sus acciones salieron a cotizar a u$s 15,99 por acción, luego alcanzaron los u$s 58 al día siguiente y, finalmente, se destruyó. Un mes después, valían tan solo u$s 2,59. Hoy en día, sus acciones cotizan a u$s 1,01. Es simplemente delirante.

cannabis3.png

La industria del cannabis tuvo mucha sobreoferta, conflictos regulatorios y vivió una época de valuaciones estratosféricas.

En las inversiones las historias tienden a repetirse. Se suele pasar de la euforia sin sustento a la sangría más feroz, sin previo aviso. ¿Sucederá algo parecido con Inteligencia Artificial?

Como sucede a menudo, en el mundo financiero la memoria de los inversores es corta. Ahora el foco está puesto en la Inteligencia Artificial generativa, un mercado que promete demasiado.

En IA se habla de cifras considerablemente mayores que las del mercado de Cannabis. Aunque, si observamos los gráficos, el inicio es muy similar.

Es evidente que las aplicaciones y el potencial de la IA no tiene punto de comparación con el cannabis. Sin dudas, la aparición de la IA ha sido completamente revolucionaria y lo seguirá siendo. Eso nadie lo discute.

Sin embargo, la euforia desmedida puede ser muy peligrosa en el mundo de las inversiones. Por eso, hay que tener mucho cuidado y conocer lo que uno invierte.

