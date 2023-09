El Grupo de Puebla se reúne en México para presentar su ‘política exterior progresista’

El Grupo de Puebla, un foro político y académico de la izquierda y la centroizquierda de la región, se reunirá a partir de este viernes hasta el domingo en México para dar a conocer su «política exterior progresista», que incluye la búsqueda de un nuevo multilateralismo, la creación de una moneda común, así como un «camino para la paz» entre Rusia y Ucrania, según anticiparon este sus organizadores.

«Volvemos en tiempos muy distintos; la primera vez fue previo a la pandemia y cuando los valores humanistas y progresistas no construían mayorías. Hoy nuestros valores nuevamente han conquistado la confianza de muchos pueblos como los de Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Argentina», expresó a Télam el excandidato a presidente de Chile Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla.

«Vamos a proponerle a la región un camino para la paz entre Rusia y Ucrania, acompañar los razonamientos del presidente (de Argentina, Alberto) Fernández, (de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva) y (de Bolivia, Luis) Arce de que somos parte de la solución, también en materia de cambio climático y alimenticia», agregó uno de los fundadores del foro.​

Seis expresidentes confirmaron su asistencia al evento: Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998), José Luis Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011), Leonel Fernández (República Dominicana, 1996-2000 y 2004-2012), Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017), Evo Morales (Bolivia, 2006-2019) y Manuel Zelaya (Honduras, 2006-20009).

El encuentro, al que asistirán unas 200 personas, está dividido en varios días, en los que se trabajará en mesas temáticas sobre las propuestas de la agenda que trazará las bases de su política internacional progresista.

La semana pasada, durante una reunión en Buenos Aires del Grupo Libertad, que nuclea a referentes de derecha, el expresidente chileno Sebastián Piñera señaló al Grupo de Puebla como “el enemigo de la libertad y la democracia” en la región.

Ante la consulta de Télam sobre estas declaraciones, el senador oficialista de Colombia Iván Cepeda, quien también asistirá al encuentro en Puebla, consideró que el avance de las extremas derechas se constata no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos y Europa, y estimó que es necesario «plantear un diálogo político con esos sectores» y no solo confrontar con ellos.

«El Grupo de Puebla no va a acusar a otros grupos como ellos hacen con nosotros. No tenemos un discurso contestatario y ante la gravedad de los problemas globales no podemos estar enfrascados, nos vamos a abrir a la posibilidad de un diálogo. Nuestra respuesta a esos ataques no son otros ataques, sino planteamientos serios, no en la línea de la ofensa y la denigración», concluyó.

Por su parte, Enríquez-Ominami opinó que «la insolencia sin rebeldía» de la derecha «recoge bien la frustración de la democracia y el Estado», pero cuando han gobernado «no han dado soluciones».

«No han demostrado tener capacidad para crear empleo, construir la paz y para avanzar en justicia social, ni han tenido respuestas para donde supuestamente ellos tienen más legitimidad como es la seguridad, porque en Chile, en Brasil, aumentó la inseguridad durante sus gobiernos», dijo.

Los líderes también realizarán una evaluación del avance del progresismo en América Latina y el Caribe con la llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil, Gabriel Boric a la de Chile, Gustavo Petro a la de Colombia, Arce a la de Bolivia, Xiomara Castro a la de Honduras, Bernardo Arévalo a la de Guatemala y lo que estiman como un «inminente triunfo» de Revolución Ciudadana en Ecuador en el balotaje presidencial del 15 de octubre, entre otros.

Además, asistirán el presidente electo guatemalteco Arévalo, la canciller de México, Alicia Bárcena; la ministra de Igualdad de España, Irene Montero; la secretaria de Cambio Climático argentina, Cecilia Nicolini; la candidata a la presidencia mexicana por el oficialista Morena, Claudia Sheinbaum; el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, los senadores colombianos Cepeda y María José Pizarro; la diputada chilena Karol Cariola; el senador uruguayo Rafael Michelini, entre otros.