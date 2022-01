EL HOMBRE GRIS | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. Alguna vez anterior nos hemos referido al individuo que Zeballos definió como el “hombre gris”, ese sujeto en el que la mediocridad se señorea al punto de conformar su actividad y definir su personalidad. Ese individuo, creado para transitar en el mundo de las ideas y dar andamiento a distintas hipótesis, sin embargo se ha corporizado y hecho realidad en el escenario en el que discurren nuestras vidas. Podría ser presuntuoso que nos atribuyéramos designar o identificar a esos individuos, aunque seguramente nos será permitido definir generalidades que permitan a otros realizar esa determinación.

Convertir en centrales cuestiones intrascendentes, es una de las habilidades que la mediocridad emplea para estar presente en nuestras vidas y arrastrarnos a ella. Del mismo modo, crear sofismas que vinculan hechos con consecuencias que le son extrañas, es otro de los modos en los que el hombre gris intenta seducir a su deslucido auditorio. Lamentablemente para todos, esos que incurren en tales procederes son los mismos que aspiran a guiarnos a un futuro mejor.

Ese hombre mediocre es el mismo que instala un determinado tema y genera opiniones sobre cuestiones que debiesen permanecer circunscriptas a ciertos y determinados círculos. En ese camino, se introduce en la sociedad el debate falso de cuestiones ajenas a la misma y se distraen así los esfuerzos que debiesen conducir a la solución de los problemas reales que nos afectan.

Dentro de este esquema perverso de hacer política, también quedó atrapada la Corte Suprema a la que se le atribuye la genérica responsabilidad de ser ineficaz, cuando en realidad, lo que existe es el disenso con alguna de sus decisiones que no favorecen los intereses que defienden los promotores de estas campañas.

Sin perjuicio de los elementos valorados para llegar a una conclusión asertiva, se insiste en presentar a Milagros Sala como una perseguida política, en vez de aceptar que la Justicia ha acreditado que se apropió de dineros públicos que administró a su antojo y provecho. Sobre esa línea se construye la falsa realidad de que al no consagrar su inocencia, lo que hace la Justicia es no cumplir con su misión, descartando la posibilidad de aceptar que el juicio de reproche obedece a una realidad que no favorece la posibilidad de considerar a Sala como la desinteresada líder en que intenta convertírsela.

Cierto es que, habitualmente, los autores de delitos siempre encuentran una razón para disculpar sus actos, aunque no lo es tanto que a esas disculpas se sumen terceros y pretendan dar fundamento a esas justificaciones. En el caso, se llega a advertir el desvío producido e n un reconocido catedrático -compartido o no- que devenido innecesariamente en político, ha comenzado a construir absurdas razones para defender la inocencia de la que no puede probar haber actuado ajustada a la ley.

Pero mientras esa situación se sucede ante la indiferencia de la sociedad, un condenado por haber tomado una comisaría a la que destruyó, y haber participado, según sus propias manifestaciones, en las oscuras negociaciones que terminaron en el memorándum con Irán, repita una de esos absurdos comportamientos del hombre gris, convocando una marcha contra una Corte que no satisface sus anhelos de estar alienada con las decisiones del Poder Político, razón suficiente , a su criterio, para que sea removida y reemplazada por otra que se adapte a los principios políticos que le satisfacen, a los que adhiere y que pretende instalar, a como dé lugar.

Esta sola referencia debiese bastar para generar los reproches éticos que esa posición encierra y descalificar al personaje, pero como en las cajas de los magos, en las que siempre existe una sorpresa más, a esa desafortunada convocatoria se han sumado las voces del Presidente de la Nación y su Ministro de Justicia.

Su presencia en esa escena, nos lleva a dos interrogantes: es que acaso pueden ser ellos también “hombres grises”? decididamente no, ya que es imposible atribuir esa condición a tan conspicuos servidores públicos , afirmación que da lugar al segundo interrogante consistente en advertir que quizás su proceder obedece a un designio político distinto que hasta podría confundirse con el propósito de lograr una Justicia adicta que, en los hechos, implicaría suprimir uno de los Poderes del Estado, sino el, único que garantiza a los ciudadanos el resguardo de los excesos de los otros dos.

Esta última opción también debe ser descartada, ya que constituiría un desvío de la Constitución que nos rige y un desempeño incorrecto de las funciones que se han comprometido a desempeñar. Así las cosas, lo único que permite desentrañar el acertijo es admitir la niebla que rodea las cabezas que deben conducirnos y y la pobreza generalizada de una clase dirigente que ha olvidado cuál es su misión y responsabilidad en la conducción de la cosa pública -Res pública en la terminología de los Romanos-.Casi sin darnos cuenta, ingresamos en caminos errados que, de mantenerse en el tiempo, nos alejarán definitivamente del futuro que imaginamos debiese correspondernos. Opositores mediocres, inexistencia de proyectos y planes comunes y pobre conocimiento de los temas neurales, no nos auguran el éxito que requiere, necesariamente, de la participación de los mejores y de su abnegación para alcanzar el resultado que potencialmente el País ofrece.