El homenaje a Germán Abdala al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebró el último viernes un nuevo aniversario de su creación con un emotivo acto en las puertas de la casa del histórico dirigente del gremio Germán Abdala, ubicada en Venezuela 3342 de la Capital Federal.

Pasaron ya 96 años de aquel 15 de enero de 1925 cuando trabajadores portuarios de distintos lugares del país se convocaron a una asamblea en el Teatro Verdi del barrio porteño de La Boca para crear la ATE.

Para celebrar el nuevo cumpleaños de la organización, la conducción nacional encabezada por Hugo Godoy desarrolló un acto con participación de dirigentes de ATE de Capital y de la provincia de Buenos Aires, y también miembros de la CTA Autónoma y de la CLATE.

El momento emotivo del encuentro fue el homenaje y descubrimiento de una placa en honor a Germán Abdala, quien fuera secretario general de la Seccional Buenos Aires, diputado nacional del Grupo de los 8 y uno de los miembros fundadores de la Central de los Trabajadores Argentinos.

“Qué alegría poder encontrarnos acá para celebrar juntos y juntas este 96º Aniversario del nacimiento de nuestra Asociación Trabajadores del Estado. Quiero expresar nuestro agradecimiento a Andrés Pérez, quien habita actualmente esta casa y nos habilitó el frente de su casa para hacer este homenaje. Este lugar fue donde empezó a funcionar ANUSATE, que luego se mudó al barrio de Constitución”, expresó Godoy al tomar la palabra.

La Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad en ATE (ANUSATE) se creó en diciembre de 1977, en la Casa de Nazareth, anexo de la iglesia de la Santa Cruz (donde se reunían clandestinamente las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), representantes de ocho seccionales y del Consejo Directivo Nacional que venían organizando la resistencia obrera a la dictadura llevaron adelante un plenario que sería fundacional.

Aquel sábado 10 de diciembre Héctor Quagliaro, Víctor De Gennaro, Andrés Pérez, Alberto Giúdice, Luis Vila, Cacho Mengarelli, Colacho Martínez, Manuel Sbarbati, Miguel Peyrano, Néstor Peysee, Luis Daldini, Héctor Sanmartino, Walter Rodríguez, Eduardo De Gennaro, Hugo Contreras, Edgardo Cruz, Ángel Bardaro, Miguel Romero, Horacio Buccicardi y Germán Abdala elaboraron y firmaron un documento dirigido a todos los afiliados de ATE, casi una declaración de principios firmado por primera vez como “ANUSATE”.

El titular de la ATE a nivel nacional dijo que “todos y todas somos hijos de esa historia, y no estaríamos aquí si no hubieran estado aquellos hombres y mujeres defendiendo el derecho de las y los trabajadores enfrentando a la dictadura, o si no hubieran estado los anarquistas y sindicalistas revolucionarios que fundaron ATE en 1925 en una asamblea de trabajadores portuarios”.

Por su parte, Rodolfo Arrechea, Coordinador Nacional de Salud de ATE y referente del sindicato en la Capital Federal, contó: “Tuve el honor de haber compartido con el compañero Germán la conducción de la gloriosa Seccional Buenos Aires. En cada pelea, en cada acción que nosotros hacemos, siempre está presente la energía de los grandes compañeros y compañeras que lucharon junto a Germán, como Carlos Cassinelli, Leopoldo González, Teodoro Peralta, entre otros y otras. Siempre en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, siempre en defensa del Estado. Tenemos muchos compañeros y compañeras que le hacen honor a lo que Germán y esos compañeros representaban”.