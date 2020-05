El impacto del Covid-19 en las relaciones laborales

Soledad Alonso es diputada provincial y secretaria de prensa del Sindicato de Trabajadores de Anses (SECASFPI). Fue electa legisladora en las últimas elecciones provinciales, en representación de la Primera Sección Electoral.

Oriunda de Campana y con una extensa militancia social y gremial, marcó un hito en la historia de la legislatura bonaerense: se convirtió en la primera mujer en encabezar la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

La designación de Alonso se concretó la última semana. La diputada tendrá en los próximos años la responsabilidad de encabezar la comisión dedicada a legislar todo lo relacionado al ámbito del trabajo de los y las bonaerenses.

“En lo personal es un enorme orgullo. Para quienes nos hemos formado políticamente en el movimiento obrero organizado, presidir la Comisión de Trabajo es una de las mayores distinciones que podemos recibir”, aseguró la diputada.

En diálogo con Mundo Gremial, señaló la “gran responsabilidad y el desafío de defender adecuadamente en la labor de comisión y en la cada sesión de la cámara los intereses de las trabajadoras y los trabajadores bonaerenses”.

“En términos colectivos, como miembro de la comisión directiva del SECASFPI, integrante la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, es el reconocimiento a la lucha y defensa de trabajadores y trabajadoras frente a los embates de 4 años de un gobierno que quiso arrasar con los derechos laborales, y que desgraciadamente se ven agravados por un situación mundial inédita como la pandemia del Covid-19, en donde el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires rápida eficazmente actuaron para proteger la vida de la población, pero sin dejar de cuidar el trabajo y la comida de todos y todas”, afirmó.

¿Qué impronta tendrá la Comisión bajo tu presidencia?

“Mi rol como diputada y más aún como Presidenta de la Comisión de Trabajo junto al resto del cuerpo de legisladores y legisladoras es legislar no solo en el cuidado de la salud sino en proteger la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, como así también mantener las fuentes de trabajo.

Mi sueño es poder ser aquella representante que, como trabajadora, delegada gremial y sindicalista me hubiera gustado tener. Deseo ser esa compañera sindicalista que ocupe una banca al servicio de la transformación de la realidad de las trabajadoras y los trabajadores bonaerenses, una compañera que escucha las necesidades de todos los sectores y que pueda articular las herramientas legislativas para traducir en derechos sus necesidades”.

¿Cuáles son los desafíos en material laboral para el 2020?

“Este es un año muy particular para el mundo del trabajo. Finalizamos el 2019 con casi 2 dígitos de desempleo. El gobierno nacional declaró la emergencia ocupacional y dispuso medidas defensivas del empleo como la “doble indemnización” y mejoró los ingresos de trabajadores públicos y privados con los aumentos de $ 4000 a cuenta de paritarias. En el medio de esas medidas que venían a ayudar a transitar la crisis heredada del gobierno de Macri y Vidal se desata la pandemia de COVID 19 que obviamente modificó la agenda.

El gran desafío que tenemos quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas es atender en primer término la emergencia sanitaria, tal como vienen haciendo el Presidente Alberto Fernandez y el Gobernador Axel Kicillof. Y en material laboral los desafíos tienen que ver en primero termino con la preservación de los puestos de trabajo, la defensa del salario y el cuidado de las PYMES que son dadores del 70% de los puestos de trabajo. Desde la Comisión de Trabajo vamos a tener la enorme responsabilidad de acompañar las políticas que en ese sentido fije el gobernador y también proponer y otorgar las herramientas para que lo haga.

Y el trabajo informal también tendrá su presencia en el año legislativo…

“Sí, tenemos que trabajar y legislar para revertir la informalidad laboral, que ya es estructural y prestar particular atención al tratamiento de las leyes necesarias para normatizar y proteger los derechos de los trabajadores y evitar las situaciones de abuso patronal ante las nuevas modalidades laborales que a raíz de la pandemia se instalen con mayor velocidad en el mundo laboral como por ejemplo el teletrabajo.

Por otra parte, impulsar la implementación de la ley de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que si bien fue sancionado hace años, la gestión de Vidal no avanzó en nada. También es fundamental debatir y sancionar una ley sobre el empleo de jóvenes, más moderna, más ágil y concreta para que todos los y las jóvenes bonaerenses puedan no solo acceder a su primer empleo sino también a mantenerlo, por eso debemos trabajar con los sectores de la educación, el trabajo y los empleadores para que el empleo joven no sea un empleo precario, sino como un empleo con derechos y dignidad.

También vamos a incorporar la perspectiva de género para el abordaje de las temáticas laborales con una mirada transversal para lograr el reconocimiento de las tareas de cuidado como un trabajo, generar las oportunidades para favorecer la equidad de género en el ámbito laboral y facilitar de esta manera que rompamos el techo de cristal logrando una real situación de igualdad”.

DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITO EN LA PROVINCIA

¿Cómo deben trabajar el gobierno, los sindicatos y los empresarios durante y en el post pandemia?

“No hay dudas que el diálogo social tripartito es una herramienta fundamental en las relaciones laborales. Si lo es en tiempos de normalidad mucho más en estos tiempos en los que todos tenemos que sentarnos alrededor de una misma mesa para buscar soluciones y caminos a los problemas que afligen a toda la población.

Debe también quedar claro que sentarse en la misma mesa no quiere decir sentarse para aceptar imposiciones de algunos sectores que creen que frente a las crisis lo que hay que hacer es flexibilizar o sacar derechos, como hicieron algunos que a los pocos días de la llegada al país de la pandemia empezaron a despedir trabajadores y trabajadoras como si esa fuera la solución.

El diálogo social requiere que en todos los casos se garantice la dignidad de los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo porque son parte de la solución y no parte del problema”.

Y en ese sentido, con la implementación de emergencia del teletrabajo, ¿se suman nuevas aspectos a legislar?

“La postpandemia nos plantea enormes incertidumbres sobre la nueva normalidad o nuevo paradigma del mundo del trabajo. Hay muchos sectores que han aprovechado la emergencia para flexibilizar de hecho los derechos laborales y aspiran a mantener esas condiciones una vez que se vuelva a la normalidad.

Un ejemplo de ello es el teletrabajo que ha actuado como una necesidad de la emergencia pero que en realidad ha implicado que millones de trabajadores y trabajadoras hayan perdido derecho a una jornada de trabajo, que estén utilizando sus bienes y pagando servicios que deberían ser solventados por sus empleadores. Una cosa es tolerar esa situación en la emergencia y otro muy distinta es naturalizar y extender esas condiciones masivamente después de la pandemia. Y muy enlazado con lo anterior encontramos que las modalidades de trabajo remoto pueden también ser usadas para ampliar la brecha digital y, por lo tanto, la desigualdad social.

Los 4 años de gobierno de Macri y Vidal nos hicieron retroceder en materia de integración tecnológica con la desactivación del plan Conectar Igualdad que acercaba la informática al proceso educativo y en especial a quienes de otro modo iban a ingresar al mercado de trabajo en situación desventajosa. Por ello es imprescindible para hablar de teletrabajo garantizar la alfabetización tecnológica, el acceso a las telecomunicaciones y los derechos laborales pues de lo contrario estaremos asistiendo un nuevo proceso de reforma laboral flexibilizadora.

Será fundamental trabajar para lograr los consensos necesarios para legislar sobre la regulación del teletrabajo, la negociación colectiva para el sector judicial, la conformación de comisiones mixtas de Salud y Seguridad en el trabajo para policías y servicio penitenciario por mencionar algunas”.

MUJERES Y PARIDAD EN LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

La designación de Alonso en la Comisión de Trabajo en Provincia se suma al espacio conquistado por otra mujer en la Cámara de Diputados de la Nación. Hablamos de Vanesa Siley, del SITRAJU, electa para presidir la Comisión de Legislación de Trabajo en el Congreso nacional. Una marca de época, fruto de la constante lucha de las mujeres trabajadoras en busca de la paridad.

Es una designación histórica, ¿qué significa para el colectivo de mujeres tu nombramiento en la Comisión y haber logrado la paridad en el armado de las comisiones?

“Desde 2017 con Unidad Ciudadana llegaron al Congreso Nacional representantes mujeres de la Corriente Federal y también de la CTA, ahora se hace lo propio en las cámaras provinciales, entendiendo que es fundamental contar con la voz de los trabajadores en el gobierno, y también reconociendo el valor de la voz de las mujeres sindicalistas también en este ámbito.

Contamos con varias mujeres ocupando los cargos máximos en varios ministerios provinciales y nacionales, entre ellas contamos con una ministra en la cartera laboral y con una mujer proveniente del sindicalismo en el flamante nuevo Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

Es muy importante haber logrado la paridad en el armado de las comisiones, esto se da porque finalmente la política escucho la demanda del movimiento feminista y la demanda histórica de las mujeres, entender como un derecho la paridad de género en el reparto de las comisiones habla justamente de la posibilidad de legislar con esta visión particular, tan necesaria y que tanta falta le hacía al pueblo bonaerense, para poder traducir esto en derechos, leyes que nos proporciones y garanticen la igualdad y lograr erradicar la brecha laboral, que podamos acceder a los puestos de trabajo con iguales remuneraciones.

Como mujer este reconocimiento y nombramiento significa el reconocimiento a la lucha histórica, donde en un hecho también histórico dos mujeres tenemos oportunidad de presidir las comisiones de trabajo, en forma simultánea en Nación y Provincia, y justamente dos mujeres provenientes del mundo sindical y de la Corriente Federal, como Vanesa Siley de SITRAJU y yo de SECASFPI.

Todavía nos falta mucho camino por recorrer en la defensa y reconocimiento de los derechos de las mujeres, fueron muchísimos años de patriarcado, pero vamos encaminados a salir de ese esquema de sometimiento y desigualdad.

Esto nos interpela a que redoblemos esfuerzos para que una vez por todas la igualdad en todos los ámbitos, en especial el laboral que es lo que más me compete, sea una realidad. Con hechos y acciones concretas. Donde todas las mujeres de los distintos espacios políticos podamos aportar y sumar a esa realidad”.