El impuesto a la riqueza «va a salir» y el aborto lo enviará «apenas pueda» – NCN

El Presidente de la nación ha tenido algunos traspiés con proyectos que ha prometido o anunciado que enviaría al Congreso pero que, por una cosa u otra, no han podido ser presentados. El primero es el proyecto que propone un impuesto a los ricos «por única vez» que impulsan los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner con el aval de Alberto Fernández. El otro es el del Aborto Legal Seguro y Gratuito, que el propio mandatario prometió en marzo enviarlo «en 10 días» y todavía no pasó. ¿Qué dijo el Presidente sobre estos retrasos? Te lo contamos a continuación:

Algunos proyectos que el Frente de Todos impulsa y quiere debatir en el Congreso de la Nación presentan contratiempos. No es solo el de la reforma judicial, que por estas horas la oposición busca frenar, sino que también hay algunas propuestas que están postergadas por diversas razones, la principal y la que alega el oficialismo: la pandemia.

Uno de los proyectos que es una promesa pendiente del presidente Alberto Fernández es el del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, propuesta que el mandatario prometió en el discurso de apertura de sesiones en el Congreso que enviaría en los próximos 10 días, sin embargo, a la Argentina llegó la pandemia del covid-19 y ese tema se enfrió.

Desde el feminismo reclaman el proyecto, incluso la presión del Presidente es tan grande que no solo los colectivos feministas y dirigentes que luchan por la causa se lo piden, sino que meses atrás, fue la propia hija de la vicepresidenta Cristina Fernández, Florencia Kirchner, quien exigió el aborto legal: «Estamos cargadas de hambre verde, de hambre de derechos», reclamó.

Ahora, en el contexto de pandemia que atraviesa el país, en las últimas horas quien salió a dar una respuesta al colectivo feminista luego de que se cumpliera un año más de que el Senado rechazó el aborto legal -8 de agosto-, fue el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, quien en sobre ese tema expresó:

«La voluntad y la vocación del Gobierno siempre fue clara con respecto al aborto, buscamos que eso sea en el marco de un debate público… Si no hubiéramos tenido pandemia se iba a debatir este año»; dijo Cafiero, dando a entender que el proyecto no ingresaría este año al parlamento, declaraciones que no cayeron muy bien en la militancia verde y por ende, fue el propio Presidente el que salió a aclarar el tema.

Alberto Fernández en una entrevista con la radio Futurock, aclaró respecto al aborto que «es un tema que tenemos que resolver» y adelantó que enviará al Congreso el proyecto de despenalización «en cuanto pueda».

Además, como es costumbre en el Frente de Todos, la culpa siempre es de los medios de comunicación, y por ende el Presidente aprovechó para disparar contra quienes publicaron que el proyecto no ingresaría este año al Congreso.

«Tengo muy en claro que cualquier argumento sirve para dividir a la sociedad en un momento en el que tenemos que estar muy unidos por la pandemia», dijo el mandatario en referencia a los medios, pero agregó que en lo personal tiene la «convicción» de que es necesario debatir el tema del aborto.

«Es una convicción que yo tengo y lo voy a mandar tan pronto como pueda«, insistió en relación al proyecto que ya tiene elaborado el Poder Ejecutivo.

Sobre el impuesto a la riqueza:

El impuesto a las grandes fortunas es otro tema postergado en el Congreso, y a pesar de que el diputado Carlos Heller, que impulsa la iniciativa junto con Máximo Kirchner, anunció varias veces que iba a ser presentado «en los próximos días», esto todavía no pasó.

En esa línea, Alberto Fernández también habló sobre las demoras del proyecto, y afirmó que el impuesto a los ricos «va a salir».

Sobre la demora en la sanción de un impuesto a las grandes fortunas que será «por única vez», el Presidente sostuvo que «se está trabajando» en el proyecto de ley pero sostuvo que «hay tiempos legislativos».

«Se está trabajando y está avanzando. Eso va a salir, estoy seguro que va a salir, pero hubo otras urgencias que tratar antes como la ampliación del Presupuesto y la moratoria», remarcó sobre el impuesto a las grandes fortunas para crear un fondo para asistir la emergencia sanitaria debido a la pandemia.

En ese orden, aprovechó para adelantar que sobre el futuro económico del país «tiene datos muy alentadores«, que dan pie y esperanza a que la Argentina puede andar bien.