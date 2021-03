EL INSOPORTABLE ESPANTO. | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. Estas líneas podrían estar vinculadas a la literatura. Y es que nos viene a la cabeza el título que Kundera quiso darle a su obra “La insoportable levedad del ser” y aquello otro que se atribuye a Borges en el sentido de que lo que nos une es el espanto. Hoy por hoy, parecería que ambos han tenido razón al definir situaciones tan diversas.

El clima que se vive por estos días, nos impone la idea de lo insoportable que resulta transitar este tiempo en la Argentina, no es ajeno a este sentimiento el fuerte discurso –así debe identificárselo- que la Vicepresidente destinó a los miembros del Poder Judicial. Así lo decimos, porque su alocución excedió largamente el tema sobre el que debía exponer. No solo casi no referenció el tema del Dólar Futuro, sino que uso el tiempo que le fuera acordado para dedicar sus pensamientos a varios Jueces y Fiscales, que a su juicio, no fueron demasiado generosos en el trato que le dispensaran en las investigaciones que la tienen por protagonista.

Así le dedicó párrafos al Fiscal Stornelli –que nada tiene que ver en la causa en la exponía, al Juez, ya fallecido, Bonadio; al Camarista Irurzun y a cuanto otro le altera el ánimo recordarlos. Así, haciendo centro en su inocencia generalizada, cerró su declaración atribuyéndole al Poder Judicial influir en el resultado de las elecciones y augurándole una necesaria transformación que terminará con sus privilegios que asoció a los de las monarquías dieciochescas.

Esa fuerte manifestación rápidamente fue acompañada por la versión de la inminente renuncia de la Ministra de Justicia, la doctora, Losardo, alternativa que toca directamente al Presidente Fernández, de quien fuera socia y compañera de Facultad. En ese aire enrarecido, puede concluirse que las expresiones tuvieron más de un destinatario, obviamente, el primer oído al que llegaron esas críticas es al de los integrantes del Poder Judicial, a quienes de modo admonitorio les anticipó su disgusto por todo lo que hacen, pero un segundo destinatario de esas críticas es el propio Presidente a quien, cada vez que puede, le recuerda cuales son las cosas que no hace y que ella desea.

De todos modos y para completar lo difícil que resulta transitar por estos días en nuestro país. Con una cotidianeidad avasallante, nos enteramos que el vacunatorio VIP fue mucha más extendido de lo que parecía y que en casi todo el territorio se repitieron las anómalas vacunaciones de aquellos que parafraseando a Orwell “son más iguales que otros”.

Mientras tanto, la “épica” búsqueda de vacunas por el mundo conocido, nos convierte en una suerte de mendicantes antipáticos, que intentan suplir la improvisación evidenciada en la lucha contra el virus, implorando la solidaridad que aquí mismo hemos burlado.

Un futuro sin horizonte claro, luchas internas dentro de la clase política, la ausencia de propuestas que permitan avizorar un tiempo mejor y el errático comportamiento de las autoridades, han convertido, como dijimos al principiar, en insoportable la vida en estas tierras.

Si añadimos la inseguridad, la inflación, la devastada economía, la agresividad latente y las dificultades que se han ido agregando a nuestro diario vivir, podemos asegurar que solo permanecer inmerso en este clima genera una angustia que comienza a advertirse en la mayoría de la gente, que no puede asegurar que el día de mañana no habrá de ofrecerle un nuevo disgusto, ignorado hasta hoy.

Pero si lo enunciado hasta aquí no fuera suficiente para iniciar un proceso depresivo, debe sumarse a ello, el comportamiento de la clase política, que casi de un modo irreverente, se comporta como si su proceder constituyera el desiderátum de su actividad. A lo largo del país se encontraron las excepciones que se dispusieron para sortear el mal que, a todos por igual, nos afecta en este tiempo, y es allí donde Borges vuelve a tener razón, pues no existen dudas que, aquellos que fueron elegidos para hacer mejor la vida de los ciudadanos, se han priorizado, convirtiéndose en una casta que no acepta reglas, y que busca destruir al Poder que debe controlarlos, uniéndose en esa actividad sin distinción de ideologías, pero con el claro propósito de alcanzar la suma del Poder ilimitado.

Este cuadro frente a un año electoral, nos enfrenta a un vacío en el que elegir será, cuando menos, una tarea difícil de encausar, no solo por la falta de propuestas, sino también de personas que encarnen el respeto a la Republica y nos permitan presumir un retorno a la Institucionalidad perdida.