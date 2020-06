El Intendente de Castelli quiso entrar a Dolores para llevarle leche a su hijo y su par de Dolores no lo dejó

Camilo Etchevarren le prohibió el ingreso a la ciudad al jefe comunal de la vecina ciudad de Castelli, Francisco Echarren, quien llevaba leche a su hijo recién nacido. “Yo no entiendo como Dolores elige a este matón como intendente”, opinó.

“Fui a Dolores para llevarle la leche a Florentino que nació a las 11 de la mañana y no toma la teta y tiene hambre, la mamá me llamó para que le lleve leche. En la entrada me para la Policía y me dice que por orden del intendente Camilo Etchevarren, el intendente de Castelli no puede ingresar a la ciudad de Dolores”, denunció Echarren.

El intendente relató que debió regresar a Castelli, “para mí sorpresa me llama gente de la Policía de Dolores que el intendente ha hecho un despliegue alrededor del Sanatorio Regional, que mandó a revisar los baúles para ver si yo pretendía entrar a Dolores en un baúl”, agregó. “La verdad es que no me deja de sorprender este tipo. Yo no entiendo como Dolores elige a este matón como intendente. Yo estoy en mi casa, que me sigan esperando y revisando baúles. No puedo entender cómo un intendente, en medio de una pandemia, se ocupa de hacer semejante cuestiones que hablan de la miserabilidad”, dijo Echarren.

