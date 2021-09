El intendente de Merlo recorrió el avance de obras en Libertad

Obras públicas, Municipio de Merlo

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, visitó este sábado el avance de obras en Libertad, Villa Magdalena.

“Hoy junto a Mauricio Canosa, nuestro Secretario de Delegaciones, estuvimos en Villa Magdalena donde visitamos los avances de la Obra Hidraúlica y pavimento reticulado sobre la calle Roldán conectando así la Ruta 21 con Ruta 1003, además, se está realizando también la Obra Hidraúlica y pavimentación de la calle Escobar hasta Rivarola, y Costa Rica desde Roldán hasta Rivarola y a todas estas arterias con el Nuevo Parque Industrial de Merlo”, indicó en su cuenta de la red social Instagram.

“Estos nuevos pavimentos permitirán crecimiento y otras alternativas de conexión para la zona. Una obra que cambiará para siempre al barrio y la localidad de Libertad”, añadió.

Your browser does not support the video element.

“Gracias a todos los vecinos por acercarse, por las muestras de afecto, gracias al presidente, al gobernador, y a todos los que hacen posible que esto esté transformando este barrio como tantos otros barrios de Merlo”, destacó.

Más adelante, agradeció a Mauricio Canosa, “nuestro Secretario de Delegaciones y a cada uno de los trabajadores municipales que hacen esta obra que le va a cambiar la vida a muchos de nuestro vecinos”.

“Seguimos trabajando con el corazón puesto para transformar cada rincón de nuestro querido Merlo”, enfatizó.





Noticias relacionadas