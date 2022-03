El intendente Mirolo dió inicio el Ciclo Lectivo 2022 con la inauguración del 5to. Año de la Escuela Secundaria Municipal

El intendente Pablo Mirolo presidió el acto de apertura del Ciclo Lectivo 2022 de todos los niveles de la Escuela Municipal N° 1 «Ada Nilda Alderete» e inauguró el 5to. Año de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales con salida laboral donde asistirán 15 alumnos.

En el acto también estuvieron presentes la subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo, autoridades del Ejecutivo Municipal, concejales, autoridades de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones, la supervisora general Mercedes Ibáñez, la Directora del Nivel Primario, Karina Burgos, la rectora del Nivel Secundario, Andrea Navarro y abanderados de Jardines Municipales.

Antes de comenzar con la ceremonia protocolar el intendente Pablo Mirolo junto a las autoridades presentes inauguró el espacio donde se desarrollará el Taller de Repostería y el curso de 5to. Año con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales con salida laboral, que incluyó el descubrimiento de placas recordatorias.

Sobre el inicio de clases Mirolo declaró: «Hoy estamos muy contentos y satisfechos de estar cumpliendo objetivos; creo que todo comienzo de año y de un nuevo ciclo lectivo, abre las esperanzas y espectativas no solamente para los profesores, los alumnos y las autoridades municipales; en este caso venimos a cerrar un ciclo de un trabajo que hemos comenzado en nuestra primera gestión y que hoy en forma planificada le estamos dando fín.

Esto significa un progreso educativo en la ciudad de La Banda, progreso que comenzó con los Jardines de Infantes Municipales de 4 y 5 años, y continuó con la creación de los espacios de Primera Infancia, con la Escuela Primaria Municipal en el año 2018 y la Escuela Secundaria en el año 2019, donde establecimos un trabajo planificado para ir inaugurando todos los años un nivel nuevo para que los alumnos puedan ir pasando de curso de forma modular, y hoy estar inaugurando el 5to. Año que a final de este ciclo lectivo tendrá la primera promoción de egresados de la Escuela Secundaria Municipal nos llena de satisfacción y orgullo».

Agregó: «La educación del futuro implica no solamente darle los conocimientos a los alumnos sino también las herramientas para que los chicos rápidamente puedan ingresar al sistema laboral, en este caso con orientación de diferentes talleres como en el caso de la gastronomía. Todo esto está implicado en el trabajo que viene desarrollando la Subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda, donde en los próximos días vamos a estar inaugurando la Escuela de Robótica y Programación pensando en preparar a los jóvenes para el mundo laboral de hoy que es la economía del conocimiento, la necesidad de estas herramientas son fundamentales para que puedan desarrollarse en el mundo del empleo que hoy existe, poder estar generando todo esto desde el municipio es muy importante».

Por su parte, la subsecretaria Stella Maris Mirolo expresó: «En materia de educación creo que hemos cumplido ampliamente con los objetivos como lo dijo el intendente Mirolo, desde los Jardines Municipales de Primera Infancia que son únicos en la provincia, después ser la única gestión municipal que tiene a su cargo una Escuela Primaria y una Escuela Secundaria con orientaciones laborales donde los alumnos salen sabiendo no sólo como producir un producto sino también como promocionarlo y venderlo, es algo sumamente importante».

Por último, la rectora del nivel secundario, Andrea Navarro, destacó: «Me parece que lo esencial aquí es que estamos garantizando a los chicos el Derecho a la Educación no sólo con el ingreso al sistema educativo sino también con las políticas públicas de acompañamiento desde la Subsecretaría de Educación y Cultura, y también de egreso, que es lo más importante, que muestro a chicos terminen con un título secundario y que muchos de ellos están abriendo camino a una generación que está teniendo recién la oportunidad de alfabetizarse y de conseguir un título en su historia familiar».