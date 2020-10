El intendente Mirolo inauguró un nuevo tramo de luminarias LED en el barrio Centro

El intendente Pablo Mirolo inauguró un nuevo tramo de luminarias LED en un sector del barrio Centro, en el marco del plan de reconversión lumínica que lleva adelante el municipio de La Banda.

El nuevo sistema lumínico comprende las calles dentro del sector delimitado por las avenidas Belgrano y Besares y las calles Mármol y Moreno, donde fueron colocadas luces LED de 150 wats o 15.000 lúmenes.

La obra fue habilitada en un sencillo acto que se realizó en la esquina de Irigoyen y Garay, respetando todas las medidas de bioseguridad vigentes por la pandemia de coronavirus, como distanciamiento social entre los participantes y el uso obligatorio de barbijo o tapaboca.

En la oportunidad, Mirolo, señaló: “Vamos colocando más de 1.200 luminarias LED en la ciudad en lo que va del año, un año complicado y difícil no sólo por lo sanitario sino también en lo económico, pero decidimos seguir apostando por este plan de reconversión lumínica LED ya que consideramos que es prioritario en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la luminosidad en la ciudad. Una buena luminosidad da seguridad a los vecinos y eso es una de las políticas que venimos llevando a cabo desde el municipio a través de Alerta Banda, el sistema de cámaras de seguridad y el cuerpo de seguridad que trabaja permanentemente. Este tipo de luminarias también reducen el consumo de energía, le da un embellecimiento particular a la ciudad, pero sobre todo dotamos al municipio de nuevas tecnologías”.

Agregó: “A pesar de que todo el año la cuestión sanitaria ha marcado la agenda de trabajo con respecto a la prevención del coronavirus y el dengue, el municipio no ha dejado de hacer obras públicas y una muestra de esto es el trabajo permanente que estamos haciendo con la reconversión lumínica de la ciudad. Tenemos el objetivo de que La Banda tenga la mayor cantidad de puntos posibles LED y hacia eso vamos”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, Cristian Alzamora, brindó detalles de la obra: “Como bien lo dijo el intendente Pablo Mirolo ya cambiamos 1200 luminarias LED a esta altura del año. En esta etapa que comprende la zona céntrica colocamos luminarias de menor intensidad, luminarias de 15.000 lúmenes, que se colocan cuatro o cinco por cuadras. Esto hace al cambio de la ciudad en varias cuestiones de calidad y el trabajo de recambio estuvo a cargo del área de Iluminación”.