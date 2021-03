El intendente Mirolo participó del acto homenaje al Dr. Elías Baracat

El intendente Pablo Mirolo participó como invitado especial en el acto donde se bautizó con el nombre de Dr. Elías Baracat a un barrio de la ciudad de Frías.

La ceremonia fue encabezada por el intendente local, Astor Aníbal Padula, que estuvo acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Lorena Rojas, concejales y funcionarios del Ejecutivo Municipal.

También estuvieron presentes autoridades provinciales como el diputado Dr. Juan Manuel Baracat y la diputada Dra. Verónica Larcher, el intendente de San Pedro de Guasayán José Nour, diputados de la provincia de Catamarca y familiares del homenajeado.

En el mes de octubre del año 2018, el Concejo Deliberante aprobó por ordenanza municipal que el barrio denominado 220 Viviendas situado en el sector noroeste de la ciudad de Frías llevara el nombre del Dr. Elías Baracat quien fuera en vida un destacado profesional de la salud y miembro del cuerpo Legislativo Municipal.

El intendente Mirolo fue uno de los oradores de la ceremonia y destacó: “Es un placer enorme estar aquí esta tarde acompañando principalmente a la familia Baracat, pero también recepcionando la invitación que me hizo el intendente de la ciudad de Frías, Aníbal Padula, una persona que estimo mucho, y poder estar compartiendo junto a ustedes este momento, la verdad es muy lindo”.

Comentarles que cada vez que vengo a Frías tengo sensaciones encontradas porque incluso en este acto me encuentro con muchos amigos y conocidos de mucho tiempo ya que solía venir desde niño y tengo incluso familiares aquí. Después de La Banda, Frías es como mi segunda casa y me siento felíz aquí. Agradecerles por recibirnos siempre tan bien, sobre todo en estos tiempos tan complicados que le toca vivir a nuestro país, nuestra provincia y nuestras ciudades.

La pandemia ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con nuestros seres queridos, nuestra forma de saludarnos, nuestra forma de estudiar y trabajar, y nos hizo pensar como tenemos que encarar la vida. Si hay algo que nos tiene que enseñar esta situación es trabajar juntos y unidos para superar estás adversidades más allá de las diferencias”.

Agregó: “Creo que el hecho de estar hoy aquí reunidos, el municipio, el Concejo Deliberante y los vecinos, y que todos hayan tomado la decisión de nominar un barrio con el nombre de una persona que ha dado tanto por esta ciudad, una persona que como mucha otras ha forjado Frías, ha puesto su esfuerzo, trabajo, profesionalismo y como decía su señora la emoción hasta agotarse para que la ciudad progrese.

Más allá de que una plaza o un barrio lleve el nombre de una persona, creo que lo mas importante es tomar esos valores y que todos y cada uno de nosotros los haga propios para trabajar todos unidos por el progreso de nuestra provincia, de nuestra ciudades, y sobre todo de este barrio que a partir de hoy se llamará oficialmente Elías Baracat”.