El intendente Nediani fue recibido por los vecinos de los barrios Villa Unión y Villa Gambetti

La premisa fundamental del intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani es el diálogo directo con los vecinos para conocer las necesidades y problemáticas del barrio; por tal motivo, en su agenda diaria están presentes las reuniones vecinales.

Durante la tarde del miércoles, el jefe comunal se reunión con vecinos de los barrios Villa Unión y Villa Gambetti trabajando para llevar una pronta solución a los vecinos del sector.

Nediani manifestó: «Tenemos que trabajar todos juntos como lo venimos haciendo, hemos transformado muchas cosas en la ciudad de La Banda».

«A mí me encanta que vengan los vecinos, que me propongan cosas y me critiquen también, que me planteen cosas. Yo vengo a escuchar a la gente, no vengo a descalificar, ni a maltratar, ni a contarles únicamente lo que hago; a mí me gusta escuchar y eso es lo que vengo a proponerles porque escuchar a la gente es estar pendiente de lo que el vecino necesita, el municipio tiene que estar atento a la necesidad del vecino porque en definitiva, somos empleados del vecino, por lo que estamos prestos a escucharlos y a darles una solución», dijo Nediani.

Además, agregó que “Esa cercanía que proponemos, no es solamente una cercanía al intendente o a los funcionarios, es una cercanía a la institución, el municipio nos corresponde a todos, nos pertenece a todos».

Asimismo, los vecinos de dichos sectores, agradecieron el apoyo y acompañamiento por parte del intendente y de su equipo.