El intendente Nediani junto a Claudio Ambrosini entregaron más de 1000 tablet y celulares del Programa «Conectando con vos»

En la tarde del martes, el intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, encabezó el acto de entrega de 1.000 tablets y 50 celulares de última generación en el marco del Programa “Conectando con Vos” a vecinos de la ciudad.

Al importante evento que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal asistieron autoridades de ENACOM: el jefe de Gabinete, Ariel Martínez; y el coordinador general de Asuntos Técnicos, Diego Leiva. Como así también el vicepresidente de Trenes Argentinos, Pablo Mirolo y autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal: Secretaria y Subsecretario de Gobierno, Claudia Acuña y Diego Juárez; Subsecretaría de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo; Subsecretaria de Prensa y Comunicación, Fernanda Raschi y el Concejal, Gabriel Santillán.

Asimismo, Nediani junto a Ambrosini realizaron la entrega de dispositivos digitales a vecinos, estudiantes y profesionales que no cuentan con suficientes ingresos para adquirir por cuenta propia los mismos.

Cabe resaltar, que los 50 celulares entregados, se obtuvieron de los diferentes procedimientos que realiza Aduana, sumándose de esta manera al programa nacional.

En esta oportunidad, Claudio Ambrosini manifestó: «Es un placer volver a visitar La Banda y poner en valor lo que es la comunicación, la conectividad y fundamentalmente, cumplir lo prometido; dijimos que íbamos a volver a entregar tablets y hoy estamos aquí”.

“Agregamos unos teléfonos que es un convenio que hicimos con la Secretaría General, de los pudimos rescatar de algunos procedimientos de Aduana, 50 celulares de última generación para gente que lo necesita, la gente que no puede acceder a un celular por su condición económica. El Estado preocupado y ocupado está presente, ayudando en lo que más se pueda».

Por su parte, el intendente Roger Nediani agradeció al presidente del Ente, Claudio Ambrosini “Porque cuando lo visite en la Ciudad de Buenos Aires no dudo ni un instante en decirme sí, quedate tranquilo, vamos a llegar con 1000 tablets y 50 celulares que hoy estamos entregando».

«La verdad que esto se da cuando uno tiene una mirada federal de las cosas; no solamente las declama sino que también las lleva y las concreta en acciones como hoy».

«Esta es una posibilidad que tenemos de comunicarnos, de conectarnos con este programa nacional Conectado con vos, es muy importante, sobre todo en la zona norte del país porque muchas veces la distancia no nos permite estar cerca; entonces llevamos adelante, desde el municipio de la ciudad de La Banda, no solamente un municipio de puertas abiertas cuando hablamos de comunicación abierta, un municipio que se conecta a través de los medios con la entrega de tablets y teléfonos celulares. Como también lo decía Claudio, la conectividad es lo más importante, seguramente vamos a seguir trabajando para tener conectividad en la ciudad y en la provincia», concluyó Nediani.