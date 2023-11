El jefe de la ONU para refugiados palestinos pidió poner fin a la ‘masacre’ en Gaza

El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini, pidió este viernes que se ponga fin a la «masacre» en la Franja de Gaza y al asedio impuesto por Israel a este territorio.

«El rumbo actual elegido por las autoridades israelíes no traerá la paz y la estabilidad que tanto israelíes como palestinos desean y merecen. Arrasar barrios enteros no es una respuesta a los atroces crímenes cometidos por Hamas. Al contrario, está creando una nueva generación de palestinos agraviados que probablemente continuarán el ciclo de violencia. Hay que poner fin a la matanza», indicó en un comunicado transmitido a los medios de comunicación.

«Hay que poner fin al asedio de Gaza y permitir que la ayuda humanitaria fluya sin restricciones», dijo el primer alto funcionario de la ONU que entró en Gaza desde el 7 de octubre, día en que militantes del movimiento islamista palestino Hamas mataron a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron unos 240 rehenes, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

We are devastated that 101 @UNRWA colleagues have been confirmed killed in📍#Gaza since the start of the war.

Mothers, fathers, teachers, nurses, doctors, guards, logisticians, support staff, all at the service of their community.

We honour their memory and their service. pic.twitter.com/qJjHeTWa4x

— UNRWA (@UNRWA) November 10, 2023