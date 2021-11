El jefe de la ONU pidió un alto del fuego inmediato e incondicional en Etiopía

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, reclamó este miércoles un alto del fuego «incondicional e inmediato» en Etiopía, uno de los países más pobres del mundo, donde el gobierno y fuerzas rebeldes de la región del Tigré libran desde hace un año una cruenta guerra por el poder.

«El proceso de paz en Colombia me inspira a hacer hoy un llamado urgente a los protagonistas del conflicto en Etiopía a un alto al fuego incondicional e inmediato para salvar el país», sostuvo Guterres al término de un discurso en la sede del Ejecutivo de Bogotá.

El cese de la conflagración contribuiría a «la estabilidad de la región», agregó el funcionario portugués, citado por la agencia de noticias AFP.

Today @WFP has registered families in urgent need of food assistance in #Dessie & started directly distributing @USAIDSavesLives food on behalf of the Joint Emergency Operation (JEOP).

Strong start of our joint major operation to get the job done & reach ALL those most in need. pic.twitter.com/aJlKcHzMxF

— WFP_Ethiopia (@WFP_Ethiopia) November 24, 2021