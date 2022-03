El jefe de los inspectores nucleares, el argentino Grossi, visita planta atómica

El director del organismo de control nuclear internacional (OIEA), el argentino Rafel Grossi, visitó este miércoles una planta atómica en el sur de Ucrania en el marco de una visita para reforzar la seguridad de las instalaciones nucleares en medio de la invasión rusa.

Grossi llegó el martes a Ucrania, y este miércoles tuiteó que se encontraba en la planta nuclear de Sur de Ucrania para reunirse con personal de la instalación y funcionarios del Gobierno ucraniano para darles la asistencia técnica del OIEA.

Es “vital estar sobre el terreno para dar apoyo efectivo (a Ucrania) en estos momentos extremadamente difíciles», dijo Grossi, jefe de los inspectores nucleares internacionales, en su cuenta de Twitter.

La presencia del OIEA «ayudará a impedir el peligro de un accidente nuclear que pudiera tener consecuencias severas para la salud y el medioambiente tanto en Ucrania como fuera del país», añadió.

I’m at South #Ukraine Nuclear Power Plant to meet Ukrainian gov’t officials and staff, and start @IAEAorg technical assistance for safety and security of country’s nuclear facilities. Vital to be on the ground to provide effective support to 🇺🇦 in these extremely difficult times. pic.twitter.com/LqcR23SXgK

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022