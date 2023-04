El jefe del Grupo Wagner insinúa que ya hay planes para sustituir a Vladimir Putin

Yevgeny Prigozhin, fundador del Grupo Wagner y figura prominente desde la invasión rusa de Ucrania, concedió una entrevista a periodistas rusos, que ha sido publicada por su propia Agencia Federal de Noticias, tras la que ha insinuado que ya se han activado los planes para reemplazar a Vladimir Putin.

Los analistas del think tank estadounidense Institute for the Study of War afirmaron que la entrevista era «digna de mención por su formato único» y que «Prigozhin parecía imitar la forma en que Vladimir Putin filma sus coreografiadas reuniones públicas, ya sea para burlarse discretamente de Putin o para sugerir sutilmente que Prigozhin podría llegar a ser presidente ruso como Putin», tal como recoge también The Mirror.

«La coreografía y puesta en escena de la entrevista de Prigozhin sitúa a Prigozhin en el encuadre de la cámara, en el escritorio de Prigozhin frente a su público, del mismo modo que suelen hacerlo las reuniones filmadas y las sesiones fotográficas de Putin«, añade el análisis.

«Este estilo de filmación es inusual para Prigozhin, ya que las declaraciones públicas en vídeo de Prigozhin no suelen emplear un formato tan estéril».

Se pensó que el jefe del Grupo Wagner podría «tratar de parodiar el estilo cinematográfico de Putin como parte de una campaña de trolling más amplia para atacar al Kremlin o establecer paralelismos tácitos entre Prigozhin y el cargo de la presidencia rusa».

«El reciente comportamiento de Prigozhin -independientemente de su intención- está haciendo avanzar entre la sociedad rusa la narrativa de que Prigozhin tiene aspiraciones políticas más amplias en Rusia», concluye el análisis.

La entrevista y el posterior análisis se producen después de que saliera a la luz que Prigozhin, un mercenario de guerra vinculado al Kremlin, ha enviado un camión cargado de champán a las mujeres ucranianas con motivo del Día Internacional de la Mujer.