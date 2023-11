El jefe del Pentágono visitó Ucrania y ratificó su apoyo militar a Zelenski

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió este lunes con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, durante una visita sorpresa a Kiev y reafirmó que el apoyo de Washington a las necesidades ucranianas en el campo de batalla, en medio de la invasión rusa, continuará «durante mucho tiempo».

«El mensaje que le traigo hoy, señor presidente, es que Estados Unidos está a su lado y se quedará a su lado durante mucho tiempo», dijo Austin a Zelenski.

El presidente, por su parte, afirmó que la visita es «una señal muy importante» para Ucrania, informó la agencia de noticias AFP.

Más temprano, el Pentágono dijo en un comunicado que Austin había llegado a Ucrania en una visita sorpresa para garantizar a Kiev el «sólido» apoyo de Washington frente a Rusia.

I was honored to meet with President @ZelenskyyUa in Kyiv today to reaffirm the United States’ steadfast support for Ukraine. We, along with our allies and partners, will continue to support Ukraine’s urgent battlefield needs and long-term defense requirements. pic.twitter.com/Odv6ClgcrP

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023