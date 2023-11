El jefe del Senado de EEUU advirtió sobre aumento de ataques a judíos

El presidente del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, advirtió este miércoles sobre el «peligroso» incremento de los ataques antisemitas en el país desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, el 7 de octubre.

«Los judíos estadounidenses se sienten señalados, apuntados, aislados», señaló Schumer ante el pleno del cuerpo.

El legislador demócrata, de religión judía, admitió que “en muchos sentidos” los judíos se sienten “solos».

Durante un discurso de unos cuarenta minutos, en tono serio, criticó a los manifestantes propalestinos que, según él, dejaron que las «críticas legítimas» a Israel se transformaran «en algo más oscuro», reseñó la agencia AFP.

Según la Liga Antidifamación, una asociación estadounidense que lucha contra el antisemitismo, el número de incidentes antisemitas aumentó un 388% desde el 7 de octubre, el día de la incursión de Hamas que dejó unos 1200 muertos.

